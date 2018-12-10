Вакифбанк второй год подряд стал клубным чемпионом мира по волейболу

Новости спорта: Второе место у бразильского "Минаса" и третье - у еще одного представителя Турции "Эджзаджибаши"

В Китае сегодня завершился женский чемпионат мира по волейболу среди клубных команд. В финальном поединке сошлись команды «Вакифбанк» (Турция) и «Минас» (Бразилия).

Первая партия получилась очень упорной и только в самой концовке турчанки выиграли с минимальным перевесом 25:23. Во втором сете европейский клуб победил 25:21 и в третьем - 25:19. Таким образом, «Вакифбанк» во второй раз подряд стал обладателем почетного титула, а вообще турецкая команда становится обладателем золотых медалей четвертый год кряду. Еще отметим, что представители Турции больше всех добивались успеха в этом турнире: из 12 розыгрышей - 7 побед.

В матче за третье место еще один турецкий клуб «Эджзаджибаши» был сильнее бразильской команды «Прайя» 3:0.

Клубный чемпионат мира по волейболу. Женщины

Китай. 9 декабря. Финал

«Вакифбанк» (Турция) - «Минас» (Бразилия) 3:0 (25:23, 25:21, 25:19)

Матч за 3 место

«Эджзаджибаши» (Турция) - «Прайя» (Бразилия) 3:0 (25:16, 25:18, 25:19)

Также были разыграны и остальные места с 5 по 8 всех участников финального турнира. Интересно, что на пятом месте оказались волейболистки казахстанского «Алтая», которые провалили групповую стадию, проиграв все три матча.

Матч за 5 место

«Алтай» (Казахстан) - «Валеро» (Франция) 3:0 (26:24, 25:14, 25:13)

Матч за 7 место

«Чжецзян» (Китай) - «Супреме» (Таиланд) 3:1 (25:22, 20:25, 25:13, 25:19)

Звание самого полезного игрока турнира получила Чжу Тин ("Вакифбанк").