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Харлан получила награду за победу в Кубке мира в сезоне-2017/2018

Харлан получила награду за победу в Кубке мира в сезоне-2017/2018
09:06 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинка стала лучшей в общем зачете третий раз в карьере.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан получила медаль за победу в общем зачете Кубка мира в сезоне-2017/2018.

Украинке вручили награду в рамках торжественной церемонии от Международной федерации фехтования (FIE) в Париже, Франция.

Отметим, что Харлан уже третий раз в карьере становится обладательницей Кубка мира по итогам сезона. Ранее 27-летняя фехтовальщица завершала год на первой строчке мирового рейтинга в 2013-м и 2014-м.

Больше побед в Кубке мира только у американок Мариэль Загунис и Сады Джейкобсон. Они выигрывали трофей по четыре раза.

Напомним, что в ноябре Харлан получила личную звезду на «Площади звезд» в Киеве.

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Ольга Харлан, Новости фехтования, Фехтования.
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