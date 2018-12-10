Хоккей. Итоги первой половины УХЛ: 66 матчей, 438 шайбы и драки (Видео)

Новости спорта: Самые интересные факты о прошедших 22 турах чемпионата УХЛ-Пари-Матч – в специальном материале

Позади 22 тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, а значит самое время подводить промежуточные итоги первой части регулярного чемпионата. В этом материале мы проанализируем как командные, так и индивидуальные достижения, а также отметим самые интересные факты первой половины "регулярки".

Командные итоги

По результатам 22 туров первое место в турнирной таблице единолично занял «Кременчук» с 59 набранными очками. К слову, именно кременчужане первыми пересекли черту в 100 заброшенных шайб – историческим голом отметился форвард Иван Савченко.

На данный момент кременчужане забросили 126 шайб и пропустили всего 50 бросков в свои ворота. Стоит отметить, что именно команда Александра Савицкого обладает лучшей реализацией большинства в текущем розыгрыше УХЛ – Пари-Матч – "горожане" пользуются каждым третьим удалением своего противника.

Из 93 бросков по воротам оппонентов в большинстве кременчужане смогли забросить 28 шайб. К тому же, команда из Кременчуга забрасывала и в меньшинстве – 6 результативных бросков при 83% нейтрализации большинства противника.

Стоит отметить, что чаще всего именно «Кременчук» доводил поединки до овертаймов и серий послематчевых бросков. Если говорить о буллитах, то и тут "горожане" реализовывают каждую третью попытку.

Всего в 23 поединках кременчужане 923 раза бросали по воротам своих оппонентов, реализуя 126 голевых момента. При этом из 550 бросков по своим воротам "горожане" пропустили всего 50.

Второе место в таблице с 52 баллами занял новичок текущего розыгрыша УХЛ – Пари-Матч херсонский «Днепр». Однако днепряне имеют в запасе еще один поединок против «Ледяных Волков», который состоится 30 декабря.

На данном этапе чемпионата именно херсонский клуб обладает лучшей защитой и пропустил наименьшее количество шайб – при заброшенных 79 голах, в ворота «Днепра» влетело 28 шайб. За 23 тура на ворота херсонского клуба пришлось 603 броска, а процент отбитых бросков команды составляет 95.6%.

Что касается игры в неравных составах, то подопечные Дмитрия Пидгурского реализовывают 24% удалений своего противника – то есть из 93 бросков по воротам в большинстве херсонцы реализовали 22. Стоит отметить, что херсонцы нейтрализуют 92% большинства своих оппонентов и пропустили всего 8 шайб в меньшинстве из 101 броска.

Так же, как и «Кременчук», херсонцы больше всего в текущем розыгрыше чемпионата решали судьбы матчей в дополнительное время или в серии буллитов. К тому же, процент реализации буллитов у «Днепра» сходится с их ближайшим конкурентом – из 15 попыток херсонцы реализовали 5 бросков.

Третью строчку в турнирной гонке на данный момент занимает действующий чемпион Украины «Донбасс». Сейчас в активе дончан 44 очка и 15 выигранных поединках.

Донецкий клуб вторым после «Кременчука» перешагнул через отметку в 100 заброшенных шайб. Всего дончане нанесли 773 броска по воротам противника, из который смогли реализовать 101. К тому же, из 544 бросков по своим воротам донецкая команда пропустила всего 49 шайб. Таким образом на данный момент «Донбасс» отбивает 91.7% бросков в створ своих ворот.

Если говорить о розыгрыше большинства, то дончане из 87 попыток смогли реализовать всего 22 броска, что составляет 25% реализации большинства. Всего в меньшинстве команда Сергея Витера пропустила 17 шайб, что позволяет ей обладать 81% нейтрализации численного преимущества противника.

Стоит отметить, что «Донбасс» – единственный клуб в текущем розыгрыше УХЛ - Пари-Матч, который не пропускал шайбы, играя в большинстве. Зато своё меньшинство команда из Донецка использует даже лучше, чем противники – дончане отправили в ворота противника 8 шайб, играя вчетвером.

Четвертое место с отрывом от первой тройки в 23 очка занимает «Белый Барс». На данный момент белоцерковцы набрали 21 балл в 22 поединках. Отметим, что из этих матчей "барсы" смогли удержать победу только в 7 встречах.

Из 634 бросков «Белый Барс» смог отправить в ворота противника только 49 шайб. К тому же, белоцерковцы позволили реализовать противнику 91 и 594 голевых моментов.

Не всё гладко у "барсов" и в игре в неравных составах – белоцерковцы обладают 15% реализации большинства, реализовывая каждую 6 попытку. В меньшинстве команда Константина Буценко пропустила 29 шайб из 113 попыток противника и, к тоже, смогла забросить 2 шайбы.

Пятое и шестое место разделили МХК «Динамо» и «Ледяные Волки» соответственно. Сейчас разрыв между этими командами составляет 5 очков – харьковчане набрали 12 результативных баллов, а «Волки» смогли отвоевать лишь 7 очков.

Из 542 бросков "динамовцы" смогли реализовать 39 бросков и пропустили 83 шайбы из 672 попыток противников. «Ледяные Волки» обладают наименьшей реализацией голевых моментов в текущем розыгрыше УХЛ – Пари-Матч, забрасывая каждую 11 шайбу в ворота противников (44 шайбы из 470 попыток).

К тому же, киевляне первыми переступили отметку в 100 пропущенных шайб в чемпионате – «Волки» позволили оппонентам 137 раз отличиться в своих воротах.

Такая же ситуация складывается у команд и при розыгрыше большинства – команда из Харькова в большинстве забросила 18 шайб из 108 попыток и к тому же, имея лишнего игрока, пропустили 6 бросков.

«Волки» смогли реализовать лишь 9 штрафов своего противника, а в меньшинстве пропустили 30 шайб, что является наихудшим показателем среди команд УХЛ в текущем сезоне.

Индивидуальные достижения

По итогам 22 туров текущего розыгрыша УХЛ – Пари-Матч лучшим бомбардиром стал форвард «Кременчука» Николай Киселёв с 33 (20+13) очками и коэффициентом полезности +23. Стоит отметить, что Николай отметился ещё одним достижением – в матче против «Ледяных Волков» фовард "горожан" отправил в ворота противника сразу 5 шайб. сделав таким образом пента-трик.

Видеоролик c YouTube: https://youtu.be/VyaNmF-kHjE

Вторую и третью строчки в топе бомбардиров также заняли игроки «Кременчука» - второе место с 32 (6+26) очками занял Алексей Ворона, а третье с 31 (18+13) баллом занял Иван Савченко.

Лучшим бомбардиром среди защитников стал обладатель фирменного броска от синей линии Павел Таран, который смог набрать 16 (6+10) очков. Первое место с защитником белоцерковцев делит Всеволод Толстушко, который также набрал 16 (3+13) балов.

Первое место среди голкиперов занимает вратарь «Днепра» Олег Петров, в активе которого 96.1% отбитых бросков и коэффициент надёжности 1.18. При этом на счету у херсонского голкипера 6 шатаутов и в общей сложности 15 выигранных поединков. К слову, Олег Петров уже дважды становился лучшим игроком месяца, что только подчёркивает надёжность этого голкипера.

Наибольшее количество штрафных минут в первой половине регулярного чемпионата набрал защитник «Ледяных Волков» Кирилл Фроленко. В 19 матчах Кирилл заработал 95 штрафных минут, то есть защитник в среднем удалялся по 5 раз за игру. При этом защитник киевлян обладает мощным броском от синей линии и набрал 10 (5+5) результативных баллов.

Всего же в 22 турах чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч было сыграно 66 матчей, в которых было заброшено 438 шайб и всего было набрано 195 очков. Однако, самое интересное ждёт всех болельщиков во второй части "регулярки" и плей-офф, ведь именно на этих этапах чемпионата определится сильнейшая команда. Оставайтесь с нами!