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15-летняя чемпионка России по панкратиону погибла в ванной от удара током

15-летняя чемпионка России по панкратиону погибла в ванной от удара током
17:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Нелепый случай оборвал жизнь 15-летней чемпионки России по панкратиону Ирины Рыбниковой.

Трагедия произошла дома, когда девушка пошла принимать ванну вместе с мобильным телефоном, подключённым к зарядному устройству. Телефон случайно упал в воду, и юная спортсменка погибла от удара током.

Инцидент произошел 8 декабря в Братске Иркутской области, где проживала чемпионка.

"У нас в Братске проходил турнир. Пришел наш спортивный врач и сказал, что Ирина купалась в ванной, разговаривая по телефону, который стоял на зарядке. Случайно уронила телефон в воду и погибла от удара током", – сообщил глава Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатипов Казбеков.

Девушка росла в благополучной семье. Её поддерживали все родственники и друзья. По итогам всероссийского турнира она вошла в состав национальной сборной и готовилась к международным стартам, мечтая стать чемпионкой мира. Но нелепая трагедия оборвала жизнь перспективной спортсменки.

Весной 2018 года Ирина Рыбникова победила на первенстве России по панкратиону. По итогам соревнований спортсменку из Братска включили в сборную РФ для участия в первенстве Европы и мира.

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Все по теме:

Смерть, Панкратион, Единоборства, Ирина Рыбникова.
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