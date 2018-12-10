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Комиссию атлетов НОК Украины возглавила Ольга Саладуха

Комиссию атлетов НОК Украины возглавила Ольга Саладуха
22:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта: Председателем Комиссии атлетов НОК Украины была избрана бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в тройном прыжке Ольга Саладуха.

Это произошло во время сегодняшнего заседания Комиссии в столичном Олимпийском доме.

Заместителями председателя Комиссии атлетов стали олимпийская чемпионка-2008 по легкоатлетическому многоборью Наталья Добрынская и участника Олимпийских игр-2014 по горнолыжному спорту Дмитрий Мыцак.

"Избрание в Комиссию атлетов и работа в ней дают вам дополнительные возможности стать "голосом спортсменов, - сказал во время заседания президент НОК Украины Сергей Бубка. - Поэтому призываю вас быть активными, результативными и эффективными. Атлеты должны участвовать в решении стратегических вопросов развития спорта. Уверен, вы продолжите активную работу прошлого состава, внесете новые инициативы, бмтанете действенным мостиком между Национальным олимпийским комитетом и спортсменами".

Он также отметил, что поддержка атлетов является приоритетным направлением деятельности НОК Украины. Комитет, в частности, продолжает тесно сотрудничать с международными ведущими спортивными организациями, обеспечивая благоприятные условия для проведения тренировочных сборов и участия в престижных соревнованиях.

"Благодаря авторитету НОК Украины и наших спортсменов в непростое время 2014 года нам удалось привлечь дополнительные средства - 800 тыс долл от Международного олимпийского комитета, Европейских олимпийских комитетов, что позволило нашим атлетам полноценно продолжить борьбу за получение лицензий на Рио-2016", - отметил также руководитель НОК.

"В рамках сотрудничества с Олимпийской солидарностью Международного олимпийского комитета НОК удалось существенно увеличить количество ежемесячных стипендий для ведущих спортсменов Украины, которые готовятся к Играм ХХII Олимпиады 2020 году в Токио. Вместо 12-nи стипендий, которые предусматривались для нашей страны ранее, удалось увеличить их до 30-и, охватив таким образом больший круг наших атлетов элитной группы. Общий бюджет этой программы за полтора года составит около 6 млн грн", - добавил Сергей Бубка.

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Сергей Бубка, Ольга Саладуха, НОК Украины.
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