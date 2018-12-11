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Брынзак: Первый этап оставил противоречивые впечатления

Брынзак: Первый этап оставил противоречивые впечатления
10:25 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Владимир Брынзак прокомментировал первый этап Кубка мира по биатлону, который прошел в Поклюке.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал итоги первого этапа Кубка мира, который прошел в Поклюке, сообщает biathlon.com.ua.

"В принципе, наверное, можно согласиться, что первый этап Кубка мира оставил довольно противоречивые впечатления. Но первый этап еще мало о чем говорит: для многих спортсменов это - только первые старты в сезоне, кто-то еще не разгонялся, кто-то впервые вышел на трассу после болезни... Тем более, это был горный этап со своей спецификой. Вот когда пройдут хотя бы два этапа, или полный триместр, мы увидим тенденции, тогда можно будет делать первые выводы о подготовке к сезону.

В этом году мы идем на один пик в подготовке команды. Если раньше использовали двухпиковую систему - декабрь и главный старт - то сейчас планируем плавный выход на оптимальную готовность к чемпионату мира.

Победа Джимы? Я уже привык к приятным сюрпризам от наших спортсменов. (Улыбается) Тем более - в индивидуальной гонке всегда при чистой стрельбе есть шанс победить. Но ход пока "не ее". Урош Велепец говорил, что они также готовятся к чемпионату мира, и не планируют сейчас форсировать форму. В индивидуальной гонке сыграло свою роль стрельба в ноль и то, что Юля смогла потерпеть на последнем круге. Но, не сомневаюсь, что в плане скорости она еще будет прогрессировать.

Что касается Виты Семеренко, то, как мне сказали, она очень волновалась за свой результат в эстафете. Может быть, где-то немного перегорела. Это, вообще, довольно стандартная проблема для именитых спортсменов на старте сезона. Этап в Хохфильцене покажет - это действительно проблемы с формой, или повлиял тот стресс, который она сама себе создала. Валя выступала после болезни, это говорит само за себя.

Что до мужской команды, то Артем Прима уже в прошлом сезоне начал хорошо добавлять. Хотя я бы не сказал, что он так кардинально выделяется на фоне остальных. Пидручный тоже мог быть на не менее высоком уровне, если бы не заболел перед стартом Кубка мира. Уже вторая гонка в Поклюке показала, что Дима готов неплохо. И очень скоро, думаю, будет не хуже Примы.

Семенов восстанавливает кондиции после двух неудачных сезонов. Пока сложно сказать, сможет ли выйти в ближайшее время на свой привычный уровень. Будем надеяться, что Юрай Санитра тоже спланировал подготовку с акцентом на главный старт, и Сергей еще покажет свои лучшие результаты в этом сезоне.

Конечно, самые приятные впечатления первого этапа оставила одиночная смешанная эстафета. И Настя Меркушина, и Артем Тищенко здорово боролись. Как раз Артем, наверное, и стал наиболее приятным откровением. Особенно, когда в перерыве между его двумя этапами ему поправили смазку на лыжах, и он еще активнее боролся на трассе. Думаю, Артем на правильном пути восстановления кондиций и возвращения того Тищенко, которого мы знали до его аварии", - отметил Владимир Брынзак.

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Биатлон, Новости спорта, Владимир Брынзак, Новости биатлона.
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