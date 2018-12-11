Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов

Новости спорта: Мотивирующие фильмы про спорт - это всегда больше. чем просто фильмы.

Представляем список сильных фильмов о спорте и жизни настоящих чемпионов. Большинство из этих фильмов основаны на реальных событиях.

Каждый фильм рассказывает свою интересную историю, показывая эпоху, дух времени, а самое главное - человеческую силу!

"Телеграф Спорт" представляет список самых ярких и захватывающих фильмов о спорте.

Али

2001 год

Американский боксер-профессионал Мохаммед Али, выступавший в тяжелой весовой категории — один из самых известных боксеров в истории мирового бокса. Людей, знакомых с биографией знаменитого боксера, фильм способен разочаровать своей предсказуемостью. Но в то же время детально подходя к ключевым поворотам жизни, режиссер концентрируется на неоднозначности их восприятия. Главную роль в фильме исполнил Уилл Смит.

Нокдаун

2005 год

В основу сюжета драматической картины «Нокдаун» легла биография известного американского боксера, чемпиона в супер тяжелом весе – Джеймса Уолтера Брэддока. Долгое время Брэддок был успешным боксером, но затем насупила черная полоса, и из-за чреды травм он больше не мог выходить на ринг. Оказавшись без цента в кармане, ему приходится работать в порту, что бы хоть как-то обеспечивать свою семью. Однажды Джеймсу, за небольшую сумму денег, предлагают принять участие в бою, в результате которого он ломает руку, и его дисквалифицируют. Но судьба была благосклонна к Брэддоку, и в скором времени дает ему еще один шанс. Джеймсу предлагают выйти на ринг против претендента на чемпионский титул. Он побеждает в третьем раунде, тем самым сделав настоящую сенсацию. В последующих трех боях Бреддок так же уверенно побеждает, и летом 1935 года он становится претендентом на бой за титул чемпиона мира в супер тяжелом весе.

Эдди «Орел»

2016

Майкл Эдвардс, он же Эдди Орел Эдвардс, — самый успешный неудачник в истории мирового спорта. Несколько лет он был просто одержим идеей покорить Олимпийские игры, прыгнув с трамплина. Но у него была одна проблема… Прыгать Эдди просто не умел! Почему же о таком чудаке сняли фильм? Да потому что на игры-то он попал и стал национальным любимцем Британии, а его личный рекорд дальности прыжка стал национальным британским рекордом (ну и что, что в Британии больше никто не прыгал!).

Мирный воин

2006 год

Фильм, основанный на автобиографической книге Дэна Миллмэна «Путь Мирного Воина», рассказывает об истории талантливого, но высокомерного гимнаста, мечтающего об Олимпийских играх. Ужасная авария чуть было не поставила крест на его карьере и мечте. Можно сказать, что «Мирный воин» — это фильм-притча, каждого он учит чему-то своему, главное понять, чему он учит именно тебя.

Человек, который изменил все

2011 год

Билли Бин – менеджер бейсбольной команды Окленда, стал настоящей легендой. Он поставил перед собой, для того времени, невыполнимую цель – создать хорошую бейсбольную команду, несмотря на денежные проблемы. Бин такой человек, который привык все доводить до конца. Он пересматривает устройство мира спора, и вносит свои коррективы, которые враждебно воспринимаются со стороны прессы, тренера команды и болельщиков. Но целеустремленность, настойчивость и упорство Билли совершили невозможное, и он стал человеком, изменившим все, и команда которого установила рекорд бейсбольной лиги.

Воин

2011

Замечательная спортивная драма «Воин», снятая режиссёром Гэвин О’Коннором, рассказывает о семейной драме, развернувшейся на фоне смешанных боевых единоборств. После почти пятнадцатилетнего отсутствия, Том Конлон возвращается в родные края. За это долгое время его отец Пэдди, да и сам Том, очень сильно изменились, и поэтому они как чужие друг другу. Вернувшись домой, парень принимает решение заняться боями без правил, чтобы принять участие в турнире «Спарта» и просит отца, чтобы тот помог ему в подготовке. В этом время старший брат Тома Брендан, бывший профессиональный боец UFC, сталкивается с финансовыми проблемами, и это толкает его снова вернуться в спорт. Его отношения с братом и отцом также далеки от идеала, а теперь им с братом еще и предстоит стать соперниками.

Тренер Картер

2005 год

Типичное американское гетто не сулит ничего хорошего. Здесь есть два пути для парней — или морг, или тюрьма. Но есть люди, которые хотят сломать этот закон. И тренер Картер как раз их таких. В этой картине замечательно показано все: отношения внутри команды как на площадке, роль тренера в воспитании командного духа и личности каждого отдельного игрока, увлеченность баскетболом. А монологи тренера — это отдельно взятая инструкция, которую каждый может адаптировать в своей жизни. Кстати, фильм основан на реальной истории, происшедшей в 1999 году в Ричмонде, штат Калифорния.

Гонка

2013 год

События фильма основаны на реальных событиях, разворачивающихся на протяжении шести лет. Два молодых гонщика из низшей лиги Джеймс Хант и Ники Лауда впервые встречаются на трассе. С этого момента они живут тем, что садясь за свои болиды стремятся обогнать друг друга, а в конце стать на самую верхнюю ступеньку пьедестала победителей Формулы-1, и с чувством гордости облиться шампанским.

Невидимая сторона

2009 год

В основу сюжета спортивной драмы «Невидимая сторона» легла книга американского писателя и журналиста Майкла Льюиса «Невидимая сторона: Эволюция игры». Сюжет картины рассказывает о судьбе чернокожего парня Майкла Ора, который остался без дома и семьи. Казалось бы, что после такого в его сердце не должно быть ничего кроме злобы. Но нет, на самом деле Майкл очень добрый и умеет прощать. Еще в детстве парня забрали от матери наркоманки и отца преступника. Долгое время он скитался по приемным семьям, но так и не смог обрести дом. Но однажды судьба все же улыбнулась Майклу, и когда он в очередной раз остался без дома, его находит обеспеченное семейство Туи. Вся семья очень быстро привязывается к парню, и, несмотря на его габариты и силу, видят в нем только доброго человека. Семья Туи дает Майклу то, чего у него никогда не было – семью, и самое главное помогает найти свое место в этой жизни.

Дуэль братьев. История Adidas и Puma

2016 год

Немецкий биографический фильм режиссера Оливера Домменгета, основанный на реальных событиях и посвященный братьям Дасслерам, когда-то основавшим два всемирно известных бренда спортивной экипировки. С детства Рудольф и его младший брат Адольф были связаны с обувным производством, вначале они работали на фабрике своего отца, а затем в 1924 году открыли собственную компанию, оказавшуюся весьма успешной. Ади отвечал за изготовление обуви для спортсменов, разрабатывая и постоянно улучшая существующие модели, а Руди умело продавал продукцию их совместного предприятия. Но после победы выступающего в обуви Дасслеров американского легкоатлета на летних Олимпийских играх в 1936 году для братьев начались сложные времена. Между ними усилились разногласия в вопросах подходов к ведению бизнеса, кроме того они придерживались разных политических взглядов, поэтому вскоре после окончания Второй мировой войны, практически парализовавшей их «семейное» дело, Рудольф и Адольф приняли решение разделить предприятие. Так на двух берегах реки Аурах, посреди городка Херцогенаурах появились две новые фирмы, ставшие непримиримыми конкурентами вплоть до сегодняшнего дня – Adidas и Puma. И то, что когда-то начиналось как коллективный кропотливый труд близких родственников и единомышленников, со временем превратилось в настоящее противостояние с обязательными судебными исками, скандалами и беспощадной борьбой за лидерство на международном рынке.

Малышка на миллион

2004 год

И вновь ринг! Но только теперь боксер — женщина. В принципе фильм «Малышка на миллион» в представлениях не нуждается. Это одна из лучших спортивных драм с прекрасным звездным составом: Хилари Суонк, Морган Фриман и Клинт Иствуд и четырьмя «Оскарами», в том числе за лучший фильм.

Гол

2005 год

Сюжет фильма - это история одного мексиканского мальчишки, Сантьяго Мунез, который вопреки всем преградам добился своей цели и стал профессиональным, футбольным игрокам. Многие считают, что ему просто посчастливилось, но нет, не соглашусь. Какое может быть везение, когда в семье родной отец, не верит в тебя, в твою мечту, в твои силы. Ставит прегради на пути к цели. Благо есть еще родные люди, такие как бабушка и младший брат, которые поддерживают его во всем. Есть в картине и абсолютно чужие ему люди, которые видят в нем дар и всячески стараются помочь Саньтьяго. Футбольный скаут, бывший игрок клуба «Ньюкасл Юнайтед», заприметил парня и решил, что такой дар нужно развивать, а не играть в любительских футбольных матчах. Так уж в жизни бывает, что посторонние люди больше в тебя верят, чем родные. Его критикуют соперники,говорят что он не правильно играет, не правильно ведет мяч, а он просто забивает им гол, наслаждаясь игрой. Талант нельзя скрыть, его видно из далека. В фильме присутствуют настоящие звезды футбола, реальные моменты игры, изнуряющие тренировки, жестокая игра за первенство. В сюжетах задействованы такие моменты игры, что в реальном футболе может они есть, но их не видно, или просто не успеваешь увидеть. Да, в целом фильм получился классный. Возникает желание, как при просмотре футбола, просто нажать повтор. Хочется по насколько раз смотреть на виртуозную игру мячом, Саньтьяго. С мотивационной точки зрения, название " Труден путь к победе", подошел бы лучше, но критиков много, а "Гол" один.

Хулиганы Зеленой улицы

2005 год

Главного героя криминальной драмы «Хулиганы» - Мэтта отчисляют из университета, за преступление которого он не совершал. В один момент жизнь начинает рушиться. Растерявшись и не зная, как дальше быть, парень решает отправиться к своей сестре в Лондон. Там он знакомиться с ее мужем и его младшим братом Питом, который является ярым поклонником футбольной команды West Ham United, и состоит в фанатской группировке. Однажды Мэтт и Пэт вместе отправляются на футбольный матч, после которого случается потасовка с фантами команды соперника, в ходе которой герой первый раз в жизни кого-то бьет. В скором времени Мэтт с головой погружается в фанатскую жизнь, полную жестокости и безумия, ведь его новые друзья готовы пойти на все, ради своих амбиций.

Серия фильмов "Рокки"

1976 - 2006

В каждом виде спорта есть своя легенда. В боксе – это Рокки. Про человека, который посвятил всего себя боксу, рассказывает фильм «Рокки» (Rocky). Характер этого бойца может служить примером для подражания. Рокки не просто занимается боксом, он живёт им. У главного героя есть заветная мечта – надеть пояс чемпиона мира. Он идёт к этому упорно и настойчиво. Жесточайшими тренировками и огромными нагрузками главный герой готовит своё тело и дух. Своей человеческой простотой и обаянием Рокки завоевал сердца огромного количества любителей бокса. Но, чтобы стать «любимчиком» в боксе, мало быть симпатичным и обаятельным. Нужно драться. Нужно драться самоотверженно и отрешённо, как-будто каждый бой – последний. Рокки не пугают авторитетные имена и титулы, он смело вступает в бой с любым противником. Именно за такое самопожертвование любят боксёра. Рокки не волнует, во что может превратиться его лицо после боя, для него главное – сам бой. Его жизнь проходит на ринге и все мысли только про ринг. Вот, кто такой Рокки. Это настоящий боксёр. Фильм «Рокки» - просто бомба для любителей бокса. Картина повествует о восхождении боксёра на вершины спорта.

Советские фильмы

Фанат

1989 год

Паренек Егор приходит заниматься в секцию каратэ. Руководитель секции Олег Иванович, становится для малчика отцом, лучшим другом и наставником. Проходят годы и Егор став профессионалом, начинает зарабатывать на жизнь кикбоксингом. На ринге он получил прозвище Малыш, как когда-то его называл Олег Иванович.

Человек в зеленом кимоно

1991 год

Таму, обладатель черного пояса, едет домой, чтобы открыть свою секцию карате. Один из местных авторитетов "Седой", держащий под своим патронажем уже существующую в городе школу карате, оказывает Таму помощь и содействие, любезно предоставив тому спортзал, но в ответ просит подчиниться его воле.

Непобедимый

1983 год

Фильм посвящён памяти заслуженного мастера спорта, основоположника борьбы самбо Анатолия Аркадьевича Харлампиева (1906-1979). Андрей Хромов одержим идеей создать вид борьбы — "самооборону без оружия". И с этой целью едет в Среднюю Азию, где знакомится с народной борьбой кураш. За время пребывания он не раз попадает в трудные ситуации, из которых выходит с честью.

Безусловно, этот список может быть дополнен еще не одним десятком фильмов. Фильмы о спорте - это всегда мотивация к решающим действиям.