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В НХЛ будут новые шайбы: меняют цвет и подсказывают рефери

В НХЛ будут новые шайбы: меняют цвет и подсказывают рефери
12:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: НХЛ усовершенствовала шайбы, чтобы облегчить игровой процесс для судей и игроков.

В НХЛ появятся новые шайбы с термохромным покрытием, которые будут менять цвет и лучше скользить.

Новые шайбы будут с термохромным покрытием и изготовлены из уже заледенелой резины, что позволит лучше скользить по льду. Когда обычная шайба нагревается, она начинает подскакивать, что усложняет игру хоккеистов. Теперь холодные шайбы фиолетового цвета, будут окрашиваться в белый по мере повышения температуры. 

Кроме того, шайбы будут одноразовыми, а значит для болельщиков появится много сувениров. 

Впервые новая шайба появится на льду во время новогоднего мероприятия в НХЛ Bridgestone Winter Classic на «Нотр Дам Стэдиум». На матчах регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19 ее введение пока не планируется.

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НХЛ, Хоккей, Новости спорта, Новости хоккея.
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