Тренер Макгрегора: Не знаю, будет ли Конор драться снова

Новости спорта: Джон Кавана рассказал, что Конор Магрегор может больше не выйти в октагон.

Тренер Конора Макгрегора Джон Кавана не уверен, что боец вернется в ММА.

«Я честно не знаю, будет ли Конор снова драться. Я его знаю, ему тяжело смириться с двумя поражениями подряд (пусть одно из них и было в боксе). Но ему 30, у него двое детей (девушка Конора беременна вторым – прим.), а с виски он получает больше, чем с боев.

Нужно ли ему вставать каждое утро, чтобы получать по морде? Не думаю. Но также он может позвонить завтра и сказать: «Чего ты там наговорил? Я дерусь в марте».

Ему нужно убедить меня [войти в его тренировочный лагерь]. Я люблю его, но мне нужна будет веская причина. Может, второй бой с Диасом, ведь Конор обещал [подраться с ним снова]. Либо реванш с Хабибом.

Но если он скажет: «Они хотят, чтобы я дрался с таким-то парнем», то я просто пожелаю ему удачи», – сказал Кавана.

В последнем бою Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.