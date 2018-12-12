Хоккей: Украина обыграла Японию на молодежном чемпионате мира

Новости спорта: Сборная Украины обыграла команду Японии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею.

Хоккеисты молодежной сборной Украины (игроки до 20-ти лет) одержали первую победу на молодежном чемпионате мира в Дивизионе IB в польском городе Тыхы.

"Сине-желтые" после поражения от поляков (2:4) и венгров (3:9) разгромили в 3-м туре команду Японии - 6:2 (1:0, 1:0, 4:2).

Шайбы забросили: Александр Пересунько (19-я минута), Александр Фирсов (36), Дмитрий Даниленко (42, 55), Игорь Шевченко (45), Феликс Морозов (49) - в украинской сборной; Юта Сакума (54), Кай Сугимото (58) - у японцев.

В других матчах третьего игрового дня Венгрия обыграла Италию - 6:2 (2:1, 3:1, 1:0), а Польша в овертайме уступила Словении - 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:1).

Турнирное положение: Венгрия - 9 очков, Словения - 8, Польша - 4, Украина - 3, Италия - 3, Япония - 0.

Чемпионат продлится до 14 декабря. Его победитель получит право выступать в Дивизионе IA.

Расписание следующих поединков с участием подопечных Олега Игнатьева:

12 декабря. 14.00. Украина - Италия

14 декабря. 14.00. Словения - Украина.

Напомним, что весной команда Игнатьева примерно этим же составом выиграла киевский чемпионат мира U18 в Дивизионе ІВ.