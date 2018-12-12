WWFC 13: анонс церемонии взвешивания

Новости спорта: Анонс церемонии взвешивания участников турнира WWFC 13.

В пятницу, 14 декабря в спортивном клубе CrossFit Banda II Арена состоится официальная церемония взвешивания участников международного профессионального турнира по смешанным боевым искусствам WWFC 13.

В битвах взглядов со своими соперниками встретятся 20 участников турнира WWFC 13:

Михаил Пастернак (Польша) vs. Роман Долидзе (Грузия / Украина);

Фелипе Сальвадор Нсуе Айиугоно (Испания) vs. Игорь Потеря (Киев, Украина);

Фелипе да Силва Майя (Бразилия) vs. Магомед Озниев (Австрия);

Моктар Бенкаси (Франция) vs. Руслан Хажмурзаев (Киев, Украина);

Морган Шарриер (Франция) vs. Марко Ковачевич (Швейцария);

Александру Инсуратсель (Молдова) vs. Али Хусейнов (Николаев, Украина);

Хара Димитрула (Греция) vs. Алиса Данюк (Каменское, Украина);

Игорь Гончаров (Харьков, Украина) vs. Денис Бондарь (Харьков, Украина);

Эдуард Лазаревич (Беларусь) vs. Рабиль Сабирли (Днепр, Украина);

Алексей Полищук (Кременчук, Украина) vs. Владислав Семенцов (Каменское, Украина).

Дата: 14 декабря 2018 года

Время: 15:00

Место: CrossFit Banda II Арена, Киев, Новопечерский переулок, 5

Напомним, международный профессиональный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 13 пройдет 15 декабря в киевском Дворце Спорта. Начало в 18:00.

Справка

World Warriors Fighting Championship (WWFC) — международная организация, проводит бои по смешанным боевым искусствам (ММА) среди профессионалов. Главный офис в Киеве, Украина. Основана в 2013 году. По данным независимого статистического портала Fight Matrix, среди ММА-организаций лига WWFC занимает 34 место из 500 в мире и 7 место среди стран СНГ.

Основатель и президент WWFC — Владимир Тесля.

Вице президент WWFC — Денис Перч.

CEO — Мария Мащенко