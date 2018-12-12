Украина в серии буллитов обыграла Италию на ЧМ по хоккею U-20

Новости спорта: Во вторник, 12 декабря, Украина U-20 добыла победу над Японией, набрав первые очки на молодежном чемпионате мира.

Это важный успех, учитывая тот факт, что вылетает одна команда, а японцы являлись нашими главными конкурентами. Сегодня Украина могла закрепить успех в поединке с Италией и точно гарантировать себе выживание в Дивизионе 1B.

Италия сумела забить в конце первого периода, однако на старте второй 20-минутки украинцы отыгрались силами Игоря Шевченко. Очень тяжелой для нашей сборной была вторая половина периода. Хоккеисты постоянно получали удаления и значительную часть времени действовали втроем против пятерых, сумев чудом отбиться от наседающего противника.

В третьем периоде голов не было и встреча перешла в овертайм. Украина по итогам основного времени уже набрала 4 пункта и боролась за еще один балл. Овертайм (в НХЛовском формате 3 на 3) прошел с полным преимуществом украинцев, однако ни Пересунько, ни Морозов не сумели справиться с вратарем соперника, хотя имели отличные шансы, в том числе выход один на один.

В итоге все завершилось в серии буллитов, где Украина выиграла благодаря удачным попыткам Морозова и Пересунько.

Украина U-20 закроет чемпионат мира 14-го декабря матчем против Словении.

Чемпионат мира U-20 в Дивизионе 1B.

Украина U-20 - Италия U-20 2:1 (по буллитам) (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 16:30 Грегорио (Бергер) - 0:1, 22:11 Шевченко - 1:1

Решающий буллит: Пересунько (четвертый раунд)

Вратари: Оганджанян - Фадани

1. Венгрия - 9 (3 матча)

2. Словения - 8 (3)

3. Украина - 5 (4)

4. Польша - 4 (3)

5. Италия - 4 (4)

6. Япония - 0 (3)