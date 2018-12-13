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ХК Донбасс подписал финского форварда

ХК Донбасс подписал финского форварда
08:24 Сегодня Телеграф Фото: ХК Донбасс

Новости спорта: Финский форвард Патрик Моисио подписал контракт с Донбассом.

«Донбасс» заключил соглашение с 26-летним нападающий Патриком Моисио.

Моисио выступал в юниорских и молодежных лигах Финляндии. В 2010 году в составе юниорской сборной Финляндии стал бронзовым призером чемпионата мира.

В сезоне-2016/17 Патрик в составе «К-Вантаа» завоевал серебряные медали Местис – второй по силе финской хоккейной лиги.

Всего во второй лиге Финляндии Моисио провел 50 матчей, в которых заработал 20 очков (10+10 по системе «гол+пас»).

В высшей хоккейной лиге Финляндии нападающий провел 82 игры, выступая за «Яссят», «Ильвес» и ТПС. Также в сезоне-2015/16 Моисио провел 9 игр в хоккейной Лиге чемпионов.

Патрик имеет опыт выступлений во второй лиге Чехии, Азиатской хоккейной лиге, Британской элитной хоккейной лиге («Ковентри Блейз» и «Эдинбург Кэпиталс»).

В составе донецкой команды Моисио будет выступать под номером 40.

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Хоккей, ХК Донбасс, Новости хоккея, УХЛ, Патрик Моисио.
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