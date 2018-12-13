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Биатлон. Тренер позволил выздороветь украинке Джиме

Биатлон. Тренер позволил выздороветь украинке Джиме
14:18 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Словенский наставник украинской спортсменки рассказал о ее состоянии Юлии Джимы.

Старший тренер сборной Словении Урош Велепец, под руководством которого продолжает тренироваться Юлия Джима рассказал о состоянии здоровья украинской спортсменки. Напомним, что Джима не будет принимать участие в спринтерской гонке в Хохфильцене.

"Джима стартует сегодня. У нее боли в горле, кашель, даем отдохнуть и выздороветь. Будет ли в эстафете, не известно. Будем смотреть по состоянию", - сказал Велепец.

Отметим, что Абрамова заменит Джиму в спринте Хохфильцена.

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Также Украину в спринте представят Анастасия Меркушина, Валя и Вита Семеренко, а также Елена Пидгрушная.

Гонка состоится сегодня, 13 декабря. Начало в 15:15 по Киеву.

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Биатлон, Юлия Джима, Урош Велепец.
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