Биатлон. Результаты женского спринта в Хохфильцене 13.12.2018

Новости спорта: Доротея Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Итальянка преодолела дистанцию 7,5 км за 21 минуту 5 секунд. Вирер опередила финку Кайсу Мякяряйнен на 0,6 секунды. Вирер и Мякяряйнен допустили по одному промаху. Бронзовую медаль выиграла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, закрывшая все мишени.

Лучший результат среди украинок показала Елена Пидгрушная, которая с одним промахом заняла 27-е место.

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен (Австрия). Спринт. Женщины

1. Доротея Вирер (0+1) 21:04,9

2. Кайса Макаряйнен (0+1) +0,6

3. Екатерина Юрлова-Перхт (0+0) +24,4

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27. Елена Пидгрушная (0+1) +1:19,8

53. Вита Семеренко (0+1) +2:03,6

57. Валя Семеренко (0+2) +2:09,5

63. Ольга Абрамова (0+2) +2:22,0

69. Анастасия Меркушина (4+0) +2:37,7