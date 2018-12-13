Стали известны детали расследования против российских биатлонистов

Новости спорта: Обыски и допросы не проводились.

Австрийская прокуратура дала официальный ответ на запрос Международного союза биатлонистов (IBU) по визиту австрийской полиции в отель, в котором базируется сборная России по биатлону.

"Подтверждаем, что в Центральной прокуратуре уголовного расследования экономических преступлений и коррупции Австрии проводится предварительное расследование в отношении пяти руководителей и пяти спортсменов российской сборной по биатлону по факту использования запрещенных препаратов. Проверка проводится и по факту мошенничества, связанного с допингом.

Период совершения преступных действий – чемпионат мира по биатлону — 2017 в Хохфильцене. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Австрии обвиняемым было вручено уведомление о проведении предварительного расследования. Обыски и допросы не проводились", – гласит официальный ответ ведомства.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году тренеру Александру Касперовичу, биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также врачам и массажистам сборной Артёму Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.