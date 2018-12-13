Журавок рассказала об успехе Кубке IBU и падении в Поклюке

Новости спорта: Украинская биатлонистка рассказала о бронзовых наградах в сингл-миксте в Риднау и о своем падении в Поклюке.

Украинская биатлонистка Юлия Журавок, которая сегодня в паре с Виталием Трушом завоевала бронзовую награду в сингл-миксте в Риндау на Кубке IBU, в комментарии biathlon.com.ua поделилась своими впечатлениями от этой гонки и рассказала о своем падении в спринте на первом этапе Кубка Мира:

- Юль, расскажи, как для тебя прошла эта эстафета?

- Хоть тут и не такая большая дистанция, но эта гонка все равно очень сложная. Конечно, я очень рада такому результат и хочу поздравить Виталика Труша с его первой медалью. Приятно понимать, что он завоевал ее с моей помощью (смеется). Я понимаю, что нахожусь еще далеко в своей идеальной форме, но, тем не менее, я уверена в себе.

- То, что тебя отправили на Кубок IBU как-то морально давило?

- Нет-нет. Честно говоря, я себя как-то словила на мысли, что хочу быть и там и там (смеется). Да, не очень хотелось покидать расположение основной сборной, ведь мы с девочками очень сильно сдружились и мне было максимально приятно находится в том коллективе. Ну а на этом этапе в Риднау, надеюсь, "разбегусь", наберу форму. Вообще, сейчас суперское настроение, надеюсь, что и результаты у меня будут такие же.

- Слушай, а что там было в спринте в Поклюке, потому что знаем, что ты упала, но как именно это произошло – информации нет.

- Там, если честно, трасса была не очень хорошо закатана. Частенько встречались бугорки, и на один из таких я наехала, после чего упала на пятую точку, а сверху еще мне прилетело моим же ружьем по голове, да так, что аж звездочки в глазах появились. Но ничего страшного, жизнь спортсменов – это сплошные взлеты и падения. Сейчас я готова к новым гонкам.