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Валентина Семеренко: Последний круг терпела, сколько могла

Валентина Семеренко: Последний круг терпела, сколько могла
10:03 Сегодня Телеграф biathlon.com.ua Фото: biathlon.com.ua

Новости спорта: Один из лидеров сборной Украины Валентина Семеренко восстанавливается по ходу Кубка мира.

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала спринт в Хохфильцене.

«Было немного лучше, чем в Поклюке по самочувствию. Думаю, что на третьем этапе должно быть еще лучше. И здесь тоже.

На стойке было два промаха. Почему так получилось – пока еще не могу сказать, ведь меня это саму немного шокировало. В противном случае все было бы замечательно.

Последний круг терпела, сколько могла. Подбадривали наши. Всем большое спасибо, что вели по трассе. В целом, самочувствие восстанавливается. По поводу эстафеты – посмотрим», – сказала Семеренко.

Валентина стала 57-й в спринте Хохфильцена.

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Биатлон, Кубок мира, Валентина Семеренко, Хохфильцен.
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