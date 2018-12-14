Валентина Семеренко: Последний круг терпела, сколько могла

Новости спорта: Один из лидеров сборной Украины Валентина Семеренко восстанавливается по ходу Кубка мира.

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала спринт в Хохфильцене.

«Было немного лучше, чем в Поклюке по самочувствию. Думаю, что на третьем этапе должно быть еще лучше. И здесь тоже.

На стойке было два промаха. Почему так получилось – пока еще не могу сказать, ведь меня это саму немного шокировало. В противном случае все было бы замечательно.

Последний круг терпела, сколько могла. Подбадривали наши. Всем большое спасибо, что вели по трассе. В целом, самочувствие восстанавливается. По поводу эстафеты – посмотрим», – сказала Семеренко.

Валентина стала 57-й в спринте Хохфильцена.