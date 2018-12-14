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Пострадавший в ДТП чемпион мира Жох теряет память: помнит только до 15 лет

Пострадавший в ДТП чемпион мира Жох теряет память: помнит только до 15 лет
13:10 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Пострадавший в ДТП на Ривненщине чемпион мира по армреслингу Олег Жох теряет память.

Об этом на пресс-конференции сообщил промоутер спортсмена Игорь Мазуренко.

Перед тем, как взять слово, пан Мазуренко передал Светлане Пушкар, жене погибшего в той же аварии 14 ноября знаменитого рукоборца Андрея Пушкаря чемпионский пояс Vendetta, который нашему спортсмену решил оставить его соперник по финалу, россиянин украинского происхождения Денис Циплиенков.

"Олег Жох лежит в ривненской больнице, после нескольких операций на левой руке, на той, на которой он борется, - говорит пан Мазуренко. - 30 ноября Олег перенес еще одну операцию. Сейчас он уже имеет вкрученную специальную пластину в руку. На сегодня состояние Олега стабильное, но все же тяжелое. Тяжелое тем, что он теряет память. Олег помнит все до 15-ти лет. Все, что было после 15-ти, пока стерлось (Жоху сейчас 26 - прим.). В голове очень большие гематомы, искалечен, побитый, все болит.

Сейчас Олегу нужен только покой. А потом - тяжелая реабилитация. Для нее, скорее всего, нужно переехать в Киев. Нужна помощь... Пока могу поблагодарить всех тех людей, которые выделяли нам средства на соревнования, а сейчас перечисляют деньги на специальный счет, который открыла жена Андрея Пушкаря Светлана. Нам помогают из-за границы. Это немаленькие суммы, но надо понимать, что реабилитация весьма дорогая. Скажем, чтобы отправить больного в нужного уровня клинику в Израиле, необходимо выплачивать по 900 евро в день. Если там просидеть три месяца, можно оставить имение".

Напомним, что столкновение двух автомобилей 14 ноября отобрало жизни у Андрея Пушкаря и Сергея Жоха, отца и тренера Олега.

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ДТП, Армреслинг, Олег Жох, Армспорт.
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