Южная Корея и КНДР хотят провести совместные летние Олимпийские игры

Новости спорта: Южная и Северная Кореи обсудят с Международным олимпийским комитетом совместное проведение Олимпиады-2032.

Южная и Северная Кореи 15 февраля проведут переговоры с Международным олимпийским комитетом о перспективах совместного проведения Олимпийских игр 2032 года. Об этом сообщает AFP .

"В пятницу две Кореи договорились провести переговоры с Международным олимпийским комитетом в феврале об их совместной заявке на проведение Летних игр 2032 года", - говорится в сообщении.

Совместная заявка на проведение Олимпиады является частью соглашения, заключенного между лидерами Южной и Северной Кореи во время третьего межкорейского саммита в сентябре.

Как известно, в этом году на зимних Играх в Пхенчхане две страны выступали вместе.