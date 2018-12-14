Южная Корея и КНДР хотят провести совместные летние Олимпийские игры

Южная и Северная Кореи 15 февраля проведут переговоры с Международным олимпийским комитетом о перспективах совместного проведения Олимпийских игр 2032 года. Об этом сообщает AFP .
"В пятницу две Кореи договорились провести переговоры с Международным олимпийским комитетом в феврале об их совместной заявке на проведение Летних игр 2032 года", - говорится в сообщении.
Совместная заявка на проведение Олимпиады является частью соглашения, заключенного между лидерами Южной и Северной Кореи во время третьего межкорейского саммита в сентябре.
Как известно, в этом году на зимних Играх в Пхенчхане две страны выступали вместе.