НОК Украины отметил медалистов юношеской Олимпиады-2018

Новости спорта: Национальный олимпийский комитет Украины чествовал чемпионов и призеров III летних Юношеских Олимпийских игр-2018.

Церемония награждения медалистов ЮОИ-2018 и их тренеров состоялась на главной Олимпийской базе страны в Конча-Заспе. Об этом сообщает пресс-служба НОК.

"За успешное выступление в аргентинском Буэнос-Айресе медалисты ЮОИ-2018 и их личные тренеры получили из рук президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки подарки от Олимпийского комитета и официального спонсора НОК компании "Самсунг Электроникс Украина" - современные гаджеты", - говорится в сообщении.

Кроме современных гаджетов, чемпионы и призеры ЮОИ-2018 и их наставники получат стипендии от НОК Украины. В течение года согласно решению Исполкома НОК спортсменам и их тренерам будет выделена финансовая поддержка на общую сумму около 1 млн. грн.

Подобные церемонии пройдут во всех областях Украины, где региональные ячейки НОК отметят юных героев-представителей своих областей.

Напомним, в олимпийском Буэнос-Айресе в 2018 году юные украинские спортсмены завоевали 23 медали, 7 из которых высшего достоинства, 8 серебряных и 8 бронзовых.