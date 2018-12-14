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НОК Украины отметил медалистов юношеской Олимпиады-2018

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НОК Украины отметил медалистов юношеской Олимпиады-2018
15:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта: Национальный олимпийский комитет Украины чествовал чемпионов и призеров III летних Юношеских Олимпийских игр-2018.

Церемония награждения медалистов ЮОИ-2018 и их тренеров состоялась на главной Олимпийской базе страны в Конча-Заспе. Об этом сообщает пресс-служба НОК.

"За успешное выступление в аргентинском Буэнос-Айресе медалисты ЮОИ-2018 и их личные тренеры получили из рук президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки подарки от Олимпийского комитета и официального спонсора НОК компании "Самсунг Электроникс Украина" - современные гаджеты", - говорится в сообщении.

Кроме современных гаджетов, чемпионы и призеры ЮОИ-2018 и их наставники получат стипендии от НОК Украины. В течение года согласно решению Исполкома НОК спортсменам и их тренерам будет выделена финансовая поддержка на общую сумму около 1 млн. грн.

Подобные церемонии пройдут во всех областях Украины, где региональные ячейки НОК отметят юных героев-представителей своих областей.

Напомним, в олимпийском Буэнос-Айресе в 2018 году юные украинские спортсмены завоевали 23 медали, 7 из которых высшего достоинства, 8 серебряных и 8 бронзовых.

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Юношеские Олимпийские игры, Юношеская Олимпиада-2018, Юношеская сборная Украины на Олимпиаде-2018.
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