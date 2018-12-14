Абрамова: Я пока не готова выступать на Кубке мира

Новости спорта: Украинская биатлонистка Ольга Абрамова прокомментировала провальное выступление в спринте этапа в Хохфильцене.

Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова прокомментировала свое 63 место в спринтерской гонке этапа Кубка мира в Хохфильцене.

«Тяжело сейчас анализировать гонку. Но, наверное, я пока не готова выступать на Кубке мира. Если я хочу попадать в гонку преследования, то лучше это делать на Кубке IBU. Первая стрельба прошла нормально, а на стойке нахапалась промахов. Наверное, быстровато подошла к рубежу. Суетная стрельба вышла. И последний промах был совсем лишним. Думала, с одним ухожу, и поторопилась. Конечно, для того, чтобы хоть на что-то рассчитывать, нужно было на ноль стрелять. Так условия вроде нормальные, ветра нет, но само это стрельбище коварное», - сказала Абрамова.

Напомним, Абрамова в спринте заменила Юлию Джиму, которая заболела накануне гонки.