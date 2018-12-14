ФЛАУ выбрала лучших легкоатлетов Украины в ноябре

Новости спорта: Федерация легкой атлетики Украины определила лучших спортсменов ноября.

Определились лучшие легкоатлеты Украины в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Екатерина Коваль стала лучшей среди девушек после третьего места в командном зачете юниорок и четвертого – в индивидуале на чемпионате ABAF по кроссу на дистанции 4 км. Результат украинки – 13:35 минуты.

Лучшим среди мужчин стал Андрей Краковецкий, который победил на чемпионате ABAF по кроссу в командном зачете среди юниоров, а также стал третьим в идивидуале с результатом 17:36 на дистанции 6 км.

Отметим, что лучшие легкоатлеты месяца определяются голосованием Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков.

Напомним, в октябре лучшими атлетами месяца в Украине стали победители юношеской Олимпиады.