Биатлон. Призеры мужского спринта в Хохфильцене о гонке

Новости спорта: Призеры мужской спринтерской гонки в Хохфильцене прокомментировали результаты заезда.

Йоханнес Тингнес Бе

Сегодня я был очень близок к тому, чтобы провести идеальную гонку, но последний выстрел все испортил. несмотря на это, я рад тому, как все прошло.

После промаха заставлял бежать себя изо всех сил. Было тяжело, но я знал, что все чувствуют примерно то же. Это немного облегчило задачу, но все равно последние километры получились очень болезненными, было совсем не весело.

Мартен Фуркад

За 10 лет на Кубке мира у меня не было такого, как на прошлом этапе - я говорю об ощущениях в теле во время гонок, что-то было не так. Возникло много вопросов, но у меня не было ответов. Летом я проделал огромную работу, готовясь к сезону, и понимал, что на данный момент должен бежать быстрее, чем это получалось в действительности. Так что сейчас я доволен тем, что снова получилось показать хороший результат и вернуться на топ-уровень.

Я не пересматривал свои старты в Поклюке - был совсем не в том настроении. Мое тело не справилось с высотой - на лыжне мне было тяжело, о каком-то удовольствии и речи не было. Сложно быть быстрым, когда чувствуешь только боль.

Перед Хохфильценом я много спал, смотрел Netflix - просто старался восстановиться, отдохнуть, побыть в тишене. Пусть сегодня я и не показал свой лучший результат, но я, определенно, доволен таким прогрессом и возвращением на пьедестал.

Бенедикт Долль

В Поклюке я не чувствовал такой уверенности в стрельбе, как сейчас. Здесь, еще на тренировках, я почувствовал себя лучше, плюс, перед гонкой я вспомнил результаты Чемпионата мира в Хохфильцене (смеется). Думаю, именно хорошая стрельба стала для меня сегодня ключем к пьедесталу.

У нас уже было место на пьедестале в Поклюке - Йоханнес Кюн проявил себя очень хорошо, но потом, в гонке преследования, наша команда не смогла показать достойный результат. Сегодня же, думаю, состоялось наше "возвращение"!