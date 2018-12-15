Фуркад раскритиковал российских биатлонистов

Новости спорта: Победитель Кубка мира прошлого сезона заявил, что ему было бы стыдно возвращаться на трассу после наказания за допинг.

Действующий победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что ему было бы стыдно на месте россиян Александра Логинова и Ирины Старых, которые отбыли дисквалификацию за употребление допинга и вернулись в большой спорт.

"Я уже сказал, что думаю о Старых и Логинове. Я не боюсь называть их имена. Они знают, что я о них думаю. На их месте мне было бы стыдно. Но, похоже, им это нравится", – сказал Фуркад.

В настоящее время прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений ведет дело в отношении десяти представителей сборной России по биатлону, в том числе пяти спортсменов. Расследование затрагивает период проведения чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене в 2017 году.

Ранее стало известно, что в расположение сборной России по биатлону накануне старта второго этапа Кубка мира в Хохфильцене прибыла австрийская полиция. Глава Союза биатлонистов России сообщил, что организацию уведомили о начале следственных действий. Биатлонист Александр Логинов на своей странице в Instagram написал, что обвинения австрийской полиции в адрес представителей российской команды связаны с "какими-то махинациями с переливаниями крови" в феврале 2017 года.

В ноябре 2015 года IBU на год дисквалифицировал Логинова из-за того, что в его допинг-пробе был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. Биатлонист отбыл дисквалификацию и вернулся в состав сборной России в сезоне 2016/17.

Старых получила трехлетнюю дисквалификацию после того, как допинг-проба "А", взятая у нее на одном из этапов Кубка мира, дала положительный результат. На трассу Старых вернулась в начале 2017 года.