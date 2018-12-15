Украинец Романчук был быстрее всех в квалификации ЧМ по плаванию

Новости спорта: Финальный заплыв на этой дистанции в китайском Гуанчжоу состоится утром в воскресение.

Украинский пловец Михаил Романчук уверенно вышел в финал чемпионата мира на короткой воде с лучшим временем в предварительных заплывах. В Гуанчжоу украинец был заявлен только на дистанцию 1500 метров вольным стилем и начал выступления в третьем предварительном заплыве вместе с чемпионом Олимпийских игр Грегорио Пальтриньери и другим украинцем Сергеем Фроловым.

В результате, Романчук выиграл свой заплыв и с лучшим временем в квалификации вышел в финал – 14:21.50 мин (отрыв от второго места – 06.75 с). Это первый финал для украинских пловцов на чемпионате мира-2018. В свою очередь, Фролов с результатом 14:38.42 мин (+ 16.92 с) стал 11-м в квалификации и не сумел пробиться в финал.

Финальный заплыв состоится 16 декабря. Начало вечерней сессии в 12:00 по Киеву.

Результаты квалификации:

Еще один украинец Сергей Шевцов вышел в полуфинал чемпионата мира с 13-м временем в квалификации на 100 метрах вольным стилем. Решающие заплывы состоятся в вечерней сессии 15 декабря.

Отметим, что до этого лучшими показателями украинцев на соревнованиях в Гуанчжоу были полуфиналы Любомира Мелешко (16-й на 100 м баттерфляем) и Шевцова (16-й на 50 метров вольным стилем).