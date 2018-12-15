Скачать
Суббота, 15.12.2018
Биатлон. Результат женской гонки преследования в Хохфильцене
Биатлон. Результат женской гонки преследования в Хохфильцене
Далакян - Леброн: результаты взвешивания
Далакян - Леброн: результаты взвешивания
Сауль Альварес - Рокки Филдинг: результаты взвешивания
Сауль Альварес - Рокки Филдинг: результаты взвешивания
Футбол. Расписания матчей 15 декабря
Футбол. Расписания матчей 15 декабря

Украинец Романчук был быстрее всех в квалификации ЧМ по плаванию

Украинец Романчук был быстрее всех в квалификации ЧМ по плаванию
11:50 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Финальный заплыв на этой дистанции в китайском Гуанчжоу состоится утром в воскресение.

Украинский пловец Михаил Романчук уверенно вышел в финал чемпионата мира на короткой воде с лучшим временем в предварительных заплывах. В Гуанчжоу украинец был заявлен только на дистанцию 1500 метров вольным стилем и начал выступления в третьем предварительном заплыве вместе с чемпионом Олимпийских игр Грегорио Пальтриньери и другим украинцем Сергеем Фроловым.

В результате, Романчук выиграл свой заплыв и с лучшим временем в квалификации вышел в финал – 14:21.50 мин (отрыв от второго места – 06.75 с). Это первый финал для украинских пловцов на чемпионате мира-2018. В свою очередь, Фролов с результатом 14:38.42 мин (+ 16.92 с) стал 11-м в квалификации и не сумел пробиться в финал.

Финальный заплыв состоится 16 декабря. Начало вечерней сессии в 12:00 по Киеву.

Результаты квалификации:

Еще один украинец Сергей Шевцов вышел в полуфинал чемпионата мира с 13-м временем в квалификации на 100 метрах вольным стилем. Решающие заплывы состоятся в вечерней сессии 15 декабря.

Отметим, что до этого лучшими показателями украинцев на соревнованиях в Гуанчжоу были полуфиналы Любомира Мелешко (16-й на 100 м баттерфляем) и Шевцова (16-й на 50 метров вольным стилем).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Плавание, Новости плавания, Михаил Романчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
02 Биатлон. Стартовые составы сборной Украины на гонки преследования в Хохфильцене
03 Роналду пошел на сделку с испанским следствием
04 "Я не глупый": Кролла хочет провести бой с Ломаченко
05 Сауль Альварес - Рокки Филдинг: результаты взвешивания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь