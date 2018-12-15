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Украинка завоевала бронзу в спринтерской гонке Кубка IBU

Украинка завоевала бронзу в спринтерской гонке Кубка IBU
12:43 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинская биатлонистка справилась со стрельбой и показала отличную скорость на последнем круге.

В итальянском Риднау де-факто завершилась спринтерская гонка у женщин в рамках второго этапа Кубка IBU. Украинка Надежда Белкина справилась со стрельбой и показала отличную скорость на последнем круге, благодаря чему завоевала бронзу. Победу одержала россиянка Морозова, серебро у шведки Андерссон.

Не сумела зацепиться за медаль из-за круга штрафа на стойке Юлия Журавок, занявшая в итоге шестое место. 19-е место с двумя промахами в пассиве заняла Ольга Абрамова.

Остальные украинки не сумели попасть в очки: Анна Кривонос с двумя кругами штрафа 50-я, Мария Кручова с тремя промахами 52-я. Яна Бондарь претендовала на место в десятке, но пять выстрелов в молоко на стойке отбросили её на 63-ю позицию на финише.

Результаты гонки:

1. Анастасия Морозова (0+1) 23:20,9

2. Ингела Андерссон (1+0) +6,8

3. Надежда Белкина (0+0) +10,1

...

6. Юлия Журавок (0+1) +30,9

19. Ольга Абрамова (1+1) +1:32,1

50. Анна Кривонос (1+1)

52. Мария Кручова (1+2) +2:50,0

63. Яна Бондарь (0+5) +3:35,2

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Биатлон, Новости биатлона, Надежда Белкина, Ингела Андерссон.
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