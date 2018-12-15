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Биатлон. Результат женской гонки преследования в Хохфильцене

Биатлон. Результат женской гонки преследования в Хохфильцене
13:26 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: В австрийском Хохфильцене состоялась женская гонка преследования.

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала победительницей гонки преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Мякяряйнен преодолела 10-километровую дистанцию за 30 минут 53 секунды. Второе место заняла Паулина Фиалкова, представляющая Словакию, третье — итальянка Доротея Вирер.

Пидгрушная стартовала 27-й, но уже на третьей стрельбе допустила три промаха и могла сходить с дистанции. Тем не менее, капитан женской команды пробежала еще один круг, допустила еще один, пятый в сумме промах, после чего не финишировала. Таким образом, в финишном протоколе гонки преследования нет ни одной украинки.

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен, Австрия. Гонка преследования. Женщины

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 30.53,1(3).

2. Паулина Фиалкова (Словакия) — +1,5 (2).

3. Доротея Вирер (Италия) — +2,8 (4).

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Биатлон, Новости биатлона, Кайса Макарайнен, Елена Пидгрушна, Доротея Вирер, Паулина Фиалкова.
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