Биатлон. Результат женской гонки преследования в Хохфильцене

Новости спорта: В австрийском Хохфильцене состоялась женская гонка преследования.

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала победительницей гонки преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Мякяряйнен преодолела 10-километровую дистанцию за 30 минут 53 секунды. Второе место заняла Паулина Фиалкова, представляющая Словакию, третье — итальянка Доротея Вирер.

Пидгрушная стартовала 27-й, но уже на третьей стрельбе допустила три промаха и могла сходить с дистанции. Тем не менее, капитан женской команды пробежала еще один круг, допустила еще один, пятый в сумме промах, после чего не финишировала. Таким образом, в финишном протоколе гонки преследования нет ни одной украинки.

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен, Австрия. Гонка преследования. Женщины

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 30.53,1(3).

2. Паулина Фиалкова (Словакия) — +1,5 (2).

3. Доротея Вирер (Италия) — +2,8 (4).