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Суббота, 15.12.2018
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IBU решил пока не отстранять российских биатлонистов

IBU решил пока не отстранять российских биатлонистов
15:28 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Российские биатлонисты смогут продолжать выступления.

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал уведомление, в котором организация сообщает, что пока не будет предпринимать никаких действий касательно российских спортсменов.

"Исполнительный совет IBU обсудил уведомление, представленное австрийскими властями в связи с расследованием в отношении российской команды по биатлону", — сообщает IBU на своей странице в Twitter.

"Исполнительный совет считает, что в настоящее время никаких действий не требуется. Частично это связано с тем, что австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущем расследовании, помимо того, что было опубликовано".

"IBU по-прежнему сосредоточен на работе с нынешним руководством Союза биатлонистов России (RBU) над выполнением критериев, которые обеспечат, чтобы у RBU была более надежная антидопинговая программа".

В среду в расположение сборной России по биатлону наведалась австрийская полиция. Спортсменам и персоналу были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Среди которых выделяется Антон Шипулин, экс-лидер команды.

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Биатлон, IBU, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная России по биатлону, Хохфильцен-2018.
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