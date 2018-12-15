IBU решил пока не отстранять российских биатлонистов

Новости спорта: Российские биатлонисты смогут продолжать выступления.

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал уведомление, в котором организация сообщает, что пока не будет предпринимать никаких действий касательно российских спортсменов.

"Исполнительный совет IBU обсудил уведомление, представленное австрийскими властями в связи с расследованием в отношении российской команды по биатлону", — сообщает IBU на своей странице в Twitter.

"Исполнительный совет считает, что в настоящее время никаких действий не требуется. Частично это связано с тем, что австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущем расследовании, помимо того, что было опубликовано".

"IBU по-прежнему сосредоточен на работе с нынешним руководством Союза биатлонистов России (RBU) над выполнением критериев, которые обеспечат, чтобы у RBU была более надежная антидопинговая программа".

В среду в расположение сборной России по биатлону наведалась австрийская полиция. Спортсменам и персоналу были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Среди которых выделяется Антон Шипулин, экс-лидер команды.