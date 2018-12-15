Биатлон. Пидручный и Прима о персьюите в Хохфильцене

Новости спорта: Биатлонисты Артем Прима и Дмитрий Пидручный, а также их тренер Юрай Санитра прокомментировали итоги гонки преследования в Хохфильцене.

"Последней стойкой я не очень доволен, потому что немого перестраховывался, и этот выстрел надо было раньше нажимать. Я же его передержал и сделал промах. отработай так, как на третьем рубеже, без переживаний и задержек, думаю, был бы ноль и борьба за лучшее место. Ходом сейчас уже больше доволен, чем в предыдущей гонке. Чувствую, что могу добавлять, и сегодня всю гонку держался за одними из сильнейших биатлонистов. С Домиником Виндишем вообще четыре круга вместе ехали - постоянно менялись и подталкивали друг друга. С Кантеном Фионом Майе рядом были два круга - и тоже никаких проблем не чувствовал: держался рядом спокойно. Немного не хватило сил на финишном отрезке, а так гонкой, пусть и не на сто процентов, но доволен.

По температуре воздуха сегодня, вроде бы, те же цифры, что и вчера, но по ощущениям сегодня бежалось теплее. Может, просто бежал быстрее. (Смеется)

По эстафете - сейчас очень много сильных команд. У французов очень стабильная четверка - они одни из фаворитов. Нам же, думаю, сейчас реально бороться за шестерку лучших", - рассказал Артем Прима после гонки.

"Сегодня чувствовал себя лучше, и физически, и лыжи лучше ехали. Да и, вообще, рад, что мог держаться на трассе за ведущими спортсменами и бороться с ними. Промахи были рабочие, немного не доработал. На последнем круге я едва не столкнулся с Жакленом, он практически остановился на подъеме. Пока его обходил, меня достал Кюн, который на финише обогнал меня. С каждой гонкой функциональное состояние у меня все лучше, и, думаю, что завтра мы вполне можем бороться за топ-6", - рассказал Дмитрий Пидручный после гонки.

Кроме того, проанализировал итоги гонки главный мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра.

В начале гонки ребята были недостаточно сконцентрированы- наверное, хотели сделать больше, чем могли на этот момент, потому сделали по промаху в стрельбе лежа. А в таких гонках, как сегодня, когда расстояние между спортсменами минимальное, каждая ошибка потом влияет на психологию и потом даже на дистанции сказывается. По работе ногами, в целом, доволен: и Артем, и Дима бежали в контакте с сильными скоростными спортсменами. А вот стрельбой - нет. У Артема стрельба стоя получилась такая, какой я не видел еще у него в этом году. После этого он уже просто добегал, держа в уме завтрашнюю эстафету.

Завтра на первом этапе будет бежать Артем Тищенко, вторым - Прима, третий - Семенов, четвертый - Пидручный. Хотим попробовать новый вариант расстановки. Артем Тищенко специально готовился к этому старту, перед тем в Поклюке хорошо пробежал одиночный микст, потому я уже почти неделю назад предложил ему настраиваться на первый этап, и уверен, что готов Артем будет на сто процентов. А Артем Прима сейчас хорош ходом, и хотим попробовать его на другом эстафетном отрезке. Может быть, получится привезти Сергею Семенову какой-то запас прочности.