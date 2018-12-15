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Суббота, 15.12.2018
Биатлон. Результаты гонки преследования в Хохфильцене 15.12.2018
Результаты гонки преследования в Хохфильцене
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"Не мог подвести дочь": Фуркад о победе в гонке преследования в Хохфильцене

&quot;Не мог подвести дочь&quot;: Фуркад о победе в гонке преследования в Хохфильцене
19:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Мартен Фуркад прокомментировал свою победу в персьюите в Хохфильцене.

Победитель гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Австрии французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о мотивации выиграть золотую медаль.

"Вчера Манон приехала сюда, чтобы посмотреть, как я выступаю. Дочь спросила: "Папа, где твоя золотая медаль?" Мне нечего ей было тогда ответить. Но она мотивировала меня на победу сегодня, и я не мог её подвести. Понимал, что Йоханнес Бё гораздо быстрее меня на лыжне на данном отрезке сезона, так что надо было обыграть его на стрельбе. Это было единственным шансом", — передаёт слова Фуркада "Чемпионат".

На первом этапе Кубка мира в Поклюке Мартен Фуркад провалил спринт и сошёл с дистанции в ходе гонки преследования.

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Биатлон, Мартен Фуркад, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Франции по биатлону, Хохфильцен-2018.
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