"Не мог подвести дочь": Фуркад о победе в гонке преследования в Хохфильцене

Новости спорта: Мартен Фуркад прокомментировал свою победу в персьюите в Хохфильцене.

Победитель гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Австрии французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о мотивации выиграть золотую медаль.

"Вчера Манон приехала сюда, чтобы посмотреть, как я выступаю. Дочь спросила: "Папа, где твоя золотая медаль?" Мне нечего ей было тогда ответить. Но она мотивировала меня на победу сегодня, и я не мог её подвести. Понимал, что Йоханнес Бё гораздо быстрее меня на лыжне на данном отрезке сезона, так что надо было обыграть его на стрельбе. Это было единственным шансом", — передаёт слова Фуркада "Чемпионат".

На первом этапе Кубка мира в Поклюке Мартен Фуркад провалил спринт и сошёл с дистанции в ходе гонки преследования.