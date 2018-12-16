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Биатлон. Состав мужской сборной Украины на эстафету в Хохфильцене

Биатлон. Состав сборной Украины на женскую эстафету

Биатлон. Состав сборной Украины на женскую эстафету
10:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин назвал состав на женскую эстафету.

Наставник отметил, что вчерашний персьют рассматривался сквозь призму подготовки к эстафете, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

"Гонку преследования мы рассматривали сквозь призму подготовки к эстафете. Понятно, что надо было поберечься, поскольку мы понимали после спринта, что кондиции не оптимальные. - сказал тренер. - Сегодня у Пидгрушной самочувствие было хорошее, просто не получилось со стрельбой. Мы приняли решение уже готовиться к эстафете и дали ей команду сходить. Эстафета дает большие очки в Кубке наций и является для нас приоритетом. Относительно участия в эстафете Юлии Джимы, то на 99 процентов можно сказать, что стартовать она не будет. И если ничего не изменится, то по этапам у нас завтра будут: Меркушина на старте, потом Вита Семеренко, Валя Семеренко, закрывает эстафету Пидгрушная".

Женская эстафета состоится 16 декабря. Начало — в 12:15 по киевскому времени

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Андрей Прокунин, Хохфильцен-2018.
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