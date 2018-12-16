Украинец Романчук - чемпион мира по плаванию

Новости спорта: Украинец Михаил Романчук завоевал золотую медаль чемпионата мира по плаванию.

Украинский пловец Михаил Романчук стал победителем чемпионата мира на короткой воде в китайском Ханчжоу.

Романчук завоевал "золото" на дистанции 1500 метров вольным стилем, установив рекорд чемпионатов мира - 14 минут 09,14 секунды.

Серебряным призером стал итальянец Грегорио Пальтриньери (14.09,87), "бронза" досталась Хенрику Кристиансену из Норвегии (14.19,39).

Напомним, что до этого лучшими показателями украинский на соревнованиях в Ханчжоу были полуфиналы Любомира Мелешко (16-й на 100-метровке баттерфляем) и Сергея Шевцова (16-й на 50-метровке вольным стилем).