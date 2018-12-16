Украинец Романчук - чемпион мира по плаванию

Украинский пловец Михаил Романчук стал победителем чемпионата мира на короткой воде в китайском Ханчжоу.
Романчук завоевал "золото" на дистанции 1500 метров вольным стилем, установив рекорд чемпионатов мира - 14 минут 09,14 секунды.
14th FINA World Swimming Championships (25m) 2018 - Hangzhou #FINA #FINAHangzhou2018 #Swimming #1500Free pic.twitter.com/NICMRlfEqd
— FINA (@fina1908) 16 декабря 2018 г.
Серебряным призером стал итальянец Грегорио Пальтриньери (14.09,87), "бронза" досталась Хенрику Кристиансену из Норвегии (14.19,39).
Напомним, что до этого лучшими показателями украинский на соревнованиях в Ханчжоу были полуфиналы Любомира Мелешко (16-й на 100-метровке баттерфляем) и Сергея Шевцова (16-й на 50-метровке вольным стилем).