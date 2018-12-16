WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака

Новости спорта: Грузинский боец Роман Долидзе одержал шестую победу в карьере, нокаутировав в 3-м раунде поляка Михала Пастернака.

В Киеве на турнире WWFC 13 чемпион в полутяжелом весе Роман Долидзе (6-0) нокаутировал в третьем раунде опытного поляка Михала Пастернака (13-4). Это была первая защита чемпионского пояса 30-летнего грузина.

Напомним, 16 июня 2018 года на турнире WWFC 11 Долидзе завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WWFC, нокаутировав во втором раунде именитого бразильца Эдера де Соузу (15-6).

У претендента на титул Михаила Пастернака в послужном списке хороший личный рекорд: 13 побед в 16 поединках. Поляк последний раз выходил в гексагон в марте 2018 года на турнире Krwawy Sport 1 в Саутгемптоне (Англия), в котором победил соотечественника Иренеуша Чолева.

Признанный мастер борьбы из Грузии Долидзе решил не переводить соперника в партер и вел бой в стойке. Если в первом раунде Пастернак на руках выглядел предпочтительнее, то со второй пятиминутки грузин начал перехватывать инициативу в стойке.

Финальный эпизод произошел в третьем раунде, когда Долидзе невероятным ударом с разворота нокаутировал соперника.

Судейские записки: 29:28, 28:29, 29:28.

На турнире состоялись 10 поединков с участием бойцов из Украины, Франции, Польши, Бразилии, Австрии, Швейцарии, Испании, Греции, Молдовы и Беларуси.

Стоит отметить тяжелую победу Игоря Потери (11-2; Киев, Украина) над Фелипе Сальвадор Нсуе Айиугоно (11-18; Испания) в весе до 93 кг.

WWFC 13 – это титульный турнир, который проводит одна из крупнейших организаций по смешанным единоборствам в СНГ World Warriors Fighting Championship.