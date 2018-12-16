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Пидгрушная: Болельщики на меня лично не давят

Пидгрушная: Болельщики на меня лично не давят
17:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: IBU

Новости спорта: Биатлонистка Елена Пидгрушная заявила, что в каждой гонке она выкладывается на максимум.

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала выступление украинской команды в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Напомним, украинки финишировали на 8-м месте.

"Конечно, хотелось бы быть выше. Ожидания болельщиков на меня лично не давят - скорее, я сама на себя больше жму. Понимаю ту ответственность, которая на нас на сегодняшний день. И в каждой гонке мы выкладываемся на максимум, выкладываемся, хотя получается пока не все.

Есть ошибки, и мы над ними работаем, но ни одна из нас не выходит на гонку халатно, работает и делает максимум. Сегодня, к сожалению, очередная гонка, которая не сложилась, но сто процентов - будет праздник и на нашей улице: я верю в себя, в нашу команду и в Украину", - цитирует Пидгрушную Biathlon.com.ua.

Напомним, 16 декабря в Австрии завершилась женская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, в которой первое место завоевала Италия.

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Биатлон, Новости спорта, Елена Пидгрушная, Новости биатлона.
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