Главный тренер сборной Украины Санитра неприятно удивлен результатам по биатлону

Новости спорта: Наставник сборной Украины по биатлону Санитра о провальной эстафете спортсменов.

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал провальную эстафетную гонку в исполнении украинцев на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Санитра неприятно удивлен выступлением стартовавшего в нашей команде Тищенко, который закончил свой этап на 24-м месте.

«Артем Тищенко стрелял так, как мы от него ждали, но по состоянию был далек от оптимального. Но надо поговорить с сервисом по поводу лыж, потому что я уверен, что Артем не настолько плох, как это показал результат его этапа. по крайней мере, по тренировкам ничто не предвещало такого результата. Честно говоря, я удивлен, но надо разобраться, что произошло на самом деле.», цитирует тренера Biathlon.com.ua.

После первого этапа уже было трудно сражаться за высокие места.

«Мы знали, что на первом этапе хорошо работает Артем Прима, но нужно пробовать различные варианты, чтобы иметь в запасе разные тактики. Сегодня бороться было тяжело, учитывая, что на старте оказались очень далеко, и потом уже соревновались за 15-17 места».

Тренер намерен исправить ситуацию уже на следующем этапе Кубка мира.

«Какие-то серьезные выводы по горячим следам делать не хочу. Надо поговорить со спортсменами, с врачом команды. Думаю, завтра утром будем понимать наш план по работе команды в Нове-Место».

Мужская сборная Украины заняла 16-е место по итогам сегодняшней эстафетной гонки.

Следующий этап Кубка мира состоится в чешском Нове-Место с 20 по 23 декабря.