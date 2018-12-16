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Сборная Франции впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу

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Сборная Франции впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу
20:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Сборная Франции стала чемпионом Европы по гандболу, обыграв в финале россиянок.

Во французских городах Нант, Брест, Нанси, Монбельяр и Париж завершился финальный турнир XIII чемпионата Европы по гандболу среди женских команд.

В финале сборная Франции со счетом 24:21 (10:9) победила гандболисток России.

Команда Голландии в поединке за "бронзу" взяла верх над сборной Румынии - 24:20 (9:12).

Итоговая классификация. 1. Франция. 2. Россия. 3. Голландия. 4. Румыния. 5. Норвегия. 6. Швеция. 7. Венгрия. 8. Дания. 9. Черногория, 10 Германия, 11 Сербия. 12. Испания. 13. Словения. 14. Польша. 15. Чехия. 16. Хорватия.

Сборная Франции впервые завоевала "золото" чемпионата Европы по гандболу, ранее лучшим результатом команды являлось третье место, которое француженки занимали трижды.

Напомним, сборная Украины не смогла преодолеть квалификационный барьер, заняв четвертое место в отборочной группе 1, где также выступали команды Норвегии, Хорватии и Швейцарии.

Чемпионаты Европы по гандболу среди женщин проводятся с 1994 года, следующий турнир состоится в Дании и Норвегии в 2020 году. Норвегии.

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Сборная Франции, Гандбол, Сборная России, Новости спорта.
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