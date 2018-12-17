"У них закончились патроны": глава Bellator раскритиковал UFC

Новости спорта: Президент Bellator Скотт Кокер высказал мнение о текущем положении в UFC.

Напомним, ранее был отменен турнир UFC 233, который должен был состояться 26 января, в один день с вечером Bellator 214, главным событием будет бой Фёдора Емельяненко и Райана Бэйдера.

"Послушайте, у каждого свой бизнес. Мы проводим турнир в этот день последние три года. Все знали, что проведём ещё. У них ничего не вышло, потому что, я думаю… у них проблемы с ростером. Кто будет драться в главном бою их турнира? Кого они собираются выставить в конкуренцию турниру с боем Фёдора Емельяненко и Райана Бэйдера на бесплатном телевидении, в то время как они будут транслироваться по системе PPV? И знаете что? Мне кажется, у них просто закончились патроны", — сказал Кокер.

К слов, президентом UFC является Дэйна Уайт.