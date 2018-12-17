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Легендарный украинский шахматист сенсационно уступил 12-летнему индийцу

Легендарный украинский шахматист сенсационно уступил 12-летнему индийцу
17:52 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Василий Иванчук является одним из рейтинг-фаворитов турнира в испанском Сихесе

Многолетний лидер украинских шахмат Василий Иванчук сотворил сенсацию. Со знаком минус.

В испанском городе Сихес стартовал международный опен-турнир V Sunway Sitges International Chess Festival. Среди его участников - четыре украинца, в частности, львовянин Василий Иванчук, который имеет 2-й рейтинг.

К сожалению, именно наш земляк стал автором главной сенсации 1-го тура - проиграл 12-летнему индийцу Шришвану Маралакшикари

Стоит отметить, что в следующих трех турах Василий Иванчук играл лучше: обыграл белыми немца Макса Хоффманна, а затем сыграл вничью с россиянкой Елизаветой Соложенкиной и испанцем Руано Адрианом Хименесом.

По два очка сейчас имеют и трое других украинцев. Петр Коробков все четыре партии завершил вничью, а Олег Романишин и Руслан Погорелов имеют по победе, двух ничьих, а партии четвертого тура еще играют.

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Шахматы, Василий Иванчук, Новости шахмат, Шришван Маралакшикари.
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