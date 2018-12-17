В Киеве прошел яркий вечер WWFC 13 с главным боем Долидзе - Пастернак

Новости спорта: 15 декабря, в Киеве прошел турнир по смешанным единоборствам WWFC 13.

Всего состоялось десять поединков, посмотреть на которые пришли несколько тысяч зрителей, заполнивших трибуны Дворца Спорта. Среди приглашенных гостей были, как и фанаты ММА, так и селебритиз.

В титульном бою уроженец Батуми, а ныне одессит Роман Долидзе, защитил свой чемпионский пояс. Боец в ярком поединке отправил в нокаут претендента из Польши Михала Пастернака. Несмотря на то, что Роман Долидзе опытный боец, поединок проходил в основном не в партере, а в стойке. Поначалу это было на руку поляку, но со временем он начал сдавать позиции, а в третьем раунде не успел среагировать на зрелищный удар Романа с разворота. Как итог, Долидзе блестяще защитил титул и продлил свою победную серию в ММА до шести боев.

Порадовал болельщиков и украинец Игорь Потеря, правда, заставив при этом поволноваться, так как выиграл поединок лишь раздельным решением судей. Соперником Игоря был Фелипе Нсуе, который в своей карьере чаще проигрывал. В этом поединке испанец выдал неплохой старт, но Потеря в последней пятиминутке смог проявить характер и как следует обработал Нсуе, который к тому времени изрядно устал.

Самая яркая развязка получилась в поединке Магомеда Озниева из Австрии и бразильца Фелипе да Силвы Майя. Последний, находясь не в самой выгодной позиции, с помощью удушающего приема смог заставить соперника сдаться. Но то, что произошло после этого – удивило даже самых ярых фанатов WWFC: Фелипе упал и не смог самостоятельно подняться на ноги. Из гексагона победителя унесли на носилках.

Увы, первое поражение в карьере потерпел украинец Руслан Хажмурзаев. Он уступил французу Моктару Бенкаси.

Зато в единственном женском поединке вечера не разочаровала украинка Алиса Данюк. С помощью болевого приема она заставила сдаться Хару Димитрулу из Греции.

Роман Долидзе (Украина) - Михал Пастернак (Польша)

Игорь Потеря (Украина) - Фелипе Сальвадор Нсуе Айиугоно (Испания)

Алиса Данюк (Украина) - Хара Димитрула (Греция)

Результаты всех поединков WWFC 13 (победители указаны первыми)

Роман Долидзе (Украина) - ТКО 3 - Михал Пастернак (Польша)

Игорь Потеря (Украина) - SD - Фелипе Сальвадор Нсуе Айиугоно (Испания)

Фелипе да Силва Майя (Бразилия) - SBM 2 - Магомед Озниев (Австрия)

Моктар Бенкаси (Франция) - ТКО 2 - Руслан Хажмурзаев (Украина)

Морган Шарриер (Франция) – D (ничья) - Марко Ковачевич (Швейцария)

Али Хусейнов (Украина) - SBM 2 - Александру Инсурацел (Молдова)

Алиса Данюк (Украина) - SBM 1 - Хара Димитрула (Греция)

Денис Бондарь (Украина) - КО 1 - Игорь Гончаров (Харьков, Украина)

Эдуард Лазаревич (Беларусь) - MD - Рабиль Сабирли (Украина)

Алексей Полищук (Украина) - UD - Владислав Семенцов (Украина)

Бойцовское шоу для ценителей смешанных единоборств однозначно удалось. Тем более, что кроме самих поединков болельщиков также ждали яркие активности от титульного партнера WWFC – Parimatch. Теперь нам остается ждать анонсов следующих турниров. Ведь ММА уже давно захватил сердца украинских болельщиков.