Превью 23 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

Новости спорта: Чемпионат возобновляется после международной паузы.

Тур в Киеве откроют местные «Ледяные Волки» и лидеры текущего розыгрыша УХЛ – Пари-Матч кременчужане, отмечает прес-служба УХЛ. Традиционно матчи между этими командами заканчиваются разгромом от "горожан", и на данный момент общий счёт встреч этих клубов составляет 53:9 в пользу кременчугского клуба.

Стоит отметить, что 9 шайб «Кременчук» смог забросить в большинстве и единожды "горожане" отличились в воротах киевлян в меньшинстве. Напомним, что именно кременчугская команда обладает наилучшей реализацией большинства в текущем сезоне (30.11%), пользуясь каждым третьим удалением противника.

18 декабря

17:45 «Ледяные Волки» – «Кременчук»

«Ледяные Волки», в свою очередь, обладают только 10.34% реализации большинства и конкретно в ворота "горожан" отправили 4 шайбы в неравных составах.

Наибольшее количество шайб в ворота киевской команды отправил лучший бомбардир текущего розыгрыша УХЛ-Пари-Матч Николай Киселёв, который в матчах против киевского куба отличился 11 раз и в общей сложности набрал 15 (11+ 4) баллов. Этот факт прогнозирует очередной результативный матч для лучшего форварда "горожан".

18:05 МХК «Динамо» – «Днепр»

Все пять предыдущих встречи команд завершились победами херсонского «Днепра» с общим счетом 18:5, однако, харьковчане достаточно уверенно смотрятся в поединках против лидера чемпионата. Единственная проблема харьковской команды – неумение удерживать положительный результат и отсутствие концентрации на протяжении всего матча.

Вполне вероятно, что во время международной паузы новый тренер «Динамо» Александр Куликов смог найти идеальные сочетания в пятёрках и нейтрализовать проблемы своей команды. Также одним из козырей харьковчан может стать Владимир Чердак, который вновь выступает за клуб своего родного города.

Особо мотивированным на эту встречу будет экс-капитан МХК «Динамо» Руслан Ромащенко, который перед международной паузой перешёл в херсонскую команду.

Отметим, что в текущем розыгрыше УХЛ-Пари-Матч МХК «Динамо» стал первым клубом, который смог прервать "сухую" серию голкипера Олега Петрова. Первую шайбу в ворота голкипера «Днепра» отправил Никита Олейник. К слову, именно этот игрок "динамовцев" отличился в воротах херсонцев наибольшее количество раз – на счету у Олейника 3 результативных броска.

20 декабря

19:30 МХК «Динамо» – «Донбасс», прямая трансляция – телеканал XSPORT

Харьковчанам предстоит второй матч за два дня против лидеров чемпионата, что безусловно может сказаться на уровне игры харьковской команды. В истории встреч этих команд "динамовцы" могут похвастаться только одной победой над действующими чемпионами Украины, однако, все остальные матчи завершались уверенными победами донецкого клуба.

На данный момент дончанам позарез нужно побеждать и отыгрывать потерянные на старте чемпионата очки. Ведь если чемпионы Украины хотят завершить регулярный чемпионат на позитивной ноте, то им нужно сократить отставание от ближайших конкурентов на 8 очков.

В этом матче особой мотивацией будет обладать экс-форвард «Донбасса» Владимир Чердак, который наверняка захочет доказать бывшей команде свою прошлогоднюю мощь и результативность.