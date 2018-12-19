Кристиансен пожаловался на экипировку: сильно мерзнут пальцы

Новости спорта: Норвежский 26-летний биатлонист рассказал о проблемах с перчатками нового поставщика.

Биатлонист сборной Норвегии Ветле Шоста Кристиансен признался, что на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене у него сильно замерзали пальцы во время гонок, поэтому для эстафеты он выступал в перчатках предыдущего спонсора команды, хотя это и запрещено по контракту.

«Мне было очень холодно, я не чувствовал своих пальцев. Печально, что новая экипировка нам не подходит. А еще хуже, что, когда эти перчатки не выдерживают холода, нам не разрешают взять другие.

Новый спонсор пока ничего не говорил о том, что я вышел на гонку в других перчатках. Надеюсь, штрафа мне удастся избежать», - сказал Кристиансен.