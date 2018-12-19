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Биатлон: состав сборной Украины на гонки 19 декабря

Биатлон: состав сборной Украины на гонки 19 декабря
09:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В среду состоится четыре гонки по биатлону, в которых участвуют спортсмены из Украины.

Сегодня, 19 декабря, в австрийском Обертиллахе двумя индивидуальными гонками стартует третий этап Кубка IBU. А в то же время, во французском Преманоне, пройдут смешанные эстафеты в рамках второго этапа Юниорского кубка IBU. 

Стартовые составы гонок 19 декабря

Обертиллах (Австрия). Кубок IBU

Индивидуальная. Мужчины (11:00)

19. Антон Дудченко

36. Тарас Лесюк

57. Виталий Кильчицкий

85. Андрей Доценко

115. Виталий Труш

Индивидуальная. Женщины (14:30)

4. Надежда Белкина

12. Юлия Журавок

38. Мария Кручова

68. Ольга Абрамова

81. Яна Бондарь

94. Анна Кривонос

Впервые на международных стартах в смешанных эстафетах будет применено новое правило, позволяющее менять местами участников первого этапа. На этот раз первыми в гонку вступят юниоры, а юниорки будут завершать миксты.

Преманон (Франция ). Юниорский кубок IBU

Одиночная смешанная эстафета (11:00)

5-1. Сергей Телень

5-2. Оксана Сигети

Смешанная эстафета (14:00)

5-1. Владислав Кошовец

5-2. Руслан Бригадир

5-3. Анна Коваленко

5-4. Екатерина Бех

Третий этап Кубка мира по биатлону начнется в четверг, 20 декабря, в Нове Место мужским спринтом (18:30).

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Биатлон, ФБУ, IBU, Кубок IBU, Новости биатлона, Юлия Журавок.
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