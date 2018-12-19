Биатлон: состав сборной Украины на гонки 19 декабря

Сегодня, 19 декабря, в австрийском Обертиллахе двумя индивидуальными гонками стартует третий этап Кубка IBU. А в то же время, во французском Преманоне, пройдут смешанные эстафеты в рамках второго этапа Юниорского кубка IBU.
Стартовые составы гонок 19 декабря
Обертиллах (Австрия). Кубок IBU
Индивидуальная. Мужчины (11:00)
19. Антон Дудченко
36. Тарас Лесюк
57. Виталий Кильчицкий
85. Андрей Доценко
115. Виталий Труш
Индивидуальная. Женщины (14:30)
4. Надежда Белкина
12. Юлия Журавок
38. Мария Кручова
68. Ольга Абрамова
81. Яна Бондарь
94. Анна Кривонос
Впервые на международных стартах в смешанных эстафетах будет применено новое правило, позволяющее менять местами участников первого этапа. На этот раз первыми в гонку вступят юниоры, а юниорки будут завершать миксты.
Преманон (Франция ). Юниорский кубок IBU
Одиночная смешанная эстафета (11:00)
5-1. Сергей Телень
5-2. Оксана Сигети
Смешанная эстафета (14:00)
5-1. Владислав Кошовец
5-2. Руслан Бригадир
5-3. Анна Коваленко
5-4. Екатерина Бех
Третий этап Кубка мира по биатлону начнется в четверг, 20 декабря, в Нове Место мужским спринтом (18:30).