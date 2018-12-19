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Феттель: Федерер - символ совершенства в спорте

Феттель: Федерер - символ совершенства в спорте
11:51 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Немецкий гонщик считает теннисиста великолепным спортсменом.

Четырехкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель рассыпался в комплиментах швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру.

"Однажды мне удалось пожать Роджеру Федереру руку, но я никогда не общался с ним. Роджер является символом эстетики и совершенства в спорте. Он вне времени. Существуют общепринятые правила, однако с ним, кажется, они работают иначе. Роджер просто великолепен", – приводит слова Феттеля Blick.

Напомним, в активе 37-летнего Федерера - 99 выигранных теннисных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).

Ранее Феттель выразил мнение об электромобилях, заявив, что такой вид машин не сможет решить все проблемы людей.

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Теннис, Роджер Федерер, Себастьян Феттель, Новости тенниса.
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