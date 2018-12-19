Феттель: Федерер - символ совершенства в спорте

Четырехкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель рассыпался в комплиментах швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру.
"Однажды мне удалось пожать Роджеру Федереру руку, но я никогда не общался с ним. Роджер является символом эстетики и совершенства в спорте. Он вне времени. Существуют общепринятые правила, однако с ним, кажется, они работают иначе. Роджер просто великолепен", – приводит слова Феттеля Blick.
Напомним, в активе 37-летнего Федерера - 99 выигранных теннисных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).
Ранее Феттель выразил мнение об электромобилях, заявив, что такой вид машин не сможет решить все проблемы людей.