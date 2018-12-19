Биатлон: Симон Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Обертиллахе

Новости спорта: В австрийском Обертиллахе мужской индивидуальной гонкой стартовал третий этап Кубка IBU.

Украинские спортсмены отметились неплохими результатами в этой гонке: Виталий Кильчицкий и Антон Дудченко финишировали в топ-10 – на 7-й и 8-й позициях соответственно. В итоговом протоколе двух наших парней разделила всего одна секунда. Оба украинца допустили по одному промаху, а без минуты штрафа каждый из ребят мог претендовать даже на подиум! Причем Антон, позавчера отпраздновавший свое 22-летие, впервые забрался так высоко в гонках Кубка IBU – до этого лучшим его результатом было 18-е место. Поздравляем!

Кубковые очки также сумел набрать Андрей Доценко, который с двумя минутами штрафа финишировал 36-м. У Таарса Лесюка стрельба получилась наименее качественная из украинцев – три промаха, помешавшие ему попасть в топ-40.

Победу же праздновал Симон Фуркад, продолжающий доказывать тренерам французской команды обоснованность своих притязаний на возвращение в «высший свет». Сегодняшним аргументом в пользу Кубка мира для Симона стала безупречная стрельба, благодаря которой он на минуту опередил норвежца Сиверта Гутторма Баккена. Третьим стал белорусский биатлонист Сергей Бочарников.

Индивидуальная. Мужчины

1. Симон Фуркад (Франция) (0+0+0+0) 50:01,9

2. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) (1+0+0+0) +59,9

3. Сергей Бочарников (Беларусь) (0+1+0+0) +2:18,3

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7. Виталий Кильчицкий (0+0+0+1) +2:57,9

8. Антон Дудченко (0+0+0+1) +2:59,1

38. Андрей Доценко (0+1+0+1) +5:42,5

46. Тарас Лесюк (0+0+1+2) +6:09,2

В общем зачете Кубка IBU Баккен воспользовался отсутствием в Риднау Антона Бабикова и вышел в лидеры тотала. Вторым здесь идет Симон Фуркад. Лучший из украинцев - Антон Дудченко, поднявшийся на 14-ю позицию.