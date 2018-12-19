Глава UFC ответил на вызов Оскара де ла Хойи

Новости спорта: Глава UFC Дэна Уайт ответил на этот выпад Оскара де ла Хойи.

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя не так давно вступил в конфликт с главой UFC Дэной Уайтом. Дошло до того, что де ла Хойя предложил Уайту выяснить отношения на ринге в формате трёхраундового поединка. Глава UFC ответил на этот выпад, дав понять, что он не намерен драться с экс-чемпионом.

"Недавно я услышал, что он говорил об этом. Он сказал, что надерёт мне зад. Что же, этот парень любит устраивать бои 50-летних. Так что меня не удивляет тот факт, что он хочет организовать такую встречу", — приводит слова Уайта BoxingScene.

Не так давно де ла Хойя организовал турнир, в котором приняли участие экс-бойцы UFC 44-летний Тито Ортис и 47-летний Чак Лидделл.