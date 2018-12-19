Шевченко: Хочу проводить бои в 2019 году

Новости спорта: Именитый боец UFC Валентина Шевченко рассказала о ближайших планах.

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко подчеркнула, что она планирует активно проводить защиты своего титула в 2019 году.

«Сейчас я готова к любому оппоненту. Я просто хочу как можно дольше оставаться чемпионкой UFC. Именно ради этого я здесь. Она из главных причин — мне больше не нужно никого ждать. Мне не нужно думать о том, примет ли соперница бой. Для меня это самая красивая часть этой ситуации.

Я хочу быть активной, проводить бои, без разницы, с кем. Именно такие у меня планы на 2019 год. Я буду драться и демонстрировать свои лучшие стороны. Сейчас я полностью здорова, мне просто нужен небольшой отдых. Я дам себе отдохнуть и снова вернусь к тренировкам», — цитирует Шевченко BJPenn.