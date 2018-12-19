НОК увеличил количество стипендий для подготовки ведущих украинских атлетов к ОИ-2018

Новости спорта: Заседание Комиссии по роботе со спортивными федерациями прошло 19 декабря в столичном Олимпийском доме.

Участники рассмотрели список на предоставление олимпийских стипендий спортсменам-кандидатам, которые будут выступать на Играх ХХХИ Олимпиады 2020 года в Токио, сообщили в пресс-службе НОК.

"Благодаря нашему авторитету и эффективному взаимодействию с ведущими международными организациями достигнута договоренность с Олимпийской солидарностью Международного олимпийского комитета об увеличении количества ежемесячных стипендий для ведущих атлетов Украины в подготовке к Токио-2020. Вместо 12-ти стипендий, которые предусматриваются для каждого олимпийского комитета, Украине выделено стипендии для 30-ти спортсменов", - отметил президент НОК Сергей Бубка.

Эта программа рассчитана на полтора года - с января 2019-го до начала Игр в Токио. Общий бюджет составит около 6 млн гривень.

Список кандидатов составлен в соответствии с предложениями национальных федераций и критериев НОК Украины и МОК, которые основаны на результатах атлетов на чемпионатах мира и Европы последних двух сезонов и потенциале спортсменов.