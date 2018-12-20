Кличко: Киев становится спортивной столицей Европы и мира

Новости спорта: В нынешнем году Киев провел большое количество спортивных соревнований мирового уровня.

В частности, финал Лиги чемпионов УЕФА и 56-й конгресс WBC. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время отчета о работе городской власти в 2018 году, сообщает Klitschko-brothers.com.

"Киев становится спортивной столицей Европы и мира. Так, в нынешнем году в столице состоялся чемпионат мира по кикбоксингу ISKA, соревнования первенства Европы по мини-футболу-2018, Workout fest 2018, впервые - финал Лиги чемпионов УЕФА и 56-й конгресс WBC", - сказал мэр.

Он отметил, что за все период проведения финала Лиги чемпионов с 21-го по 26 мая украинские пограничники в пунктах пропуска оформили более 300 иысяч иностранных граждан. "И каждый из них - это потенциальный посол Киева, который расскажет о нашей столице своим друзьям, сделает промо нашему городу", - подчеркнул Кличко.

Как отметил мэр, большим событием для столицы стал 56-й Конгресс WBC, который состоялся в начале октября. Переговоры о том, чтобы это мероприятие прошло в Украине, Виталий Кличко вел два года.

"В течение недели киевляне и гости столицы могли увидеть легенд мирового бокса - Леннокса Льюиса, Эвандера Холифилда, Оскар Де Ла Хойю, Эрика Моралеса. Прибыли также судьи, спортивные менеджеры, много гостей. Все они остались в восторге от Киева и обещали обязательно вернуться, - отметил Кличко. - И руководство УЕФА, и руководство WBC высоко оценили уровень организации таких грандиозных мероприятий. Словом, Киев справился и показал себя наилучшим образом", - подчеркнул мэр столицы Украины.

Он отметил, что всего на развитие отрасли "Физическая культура и спорт" в 2018 году город выделил средств на 20 процентов больше по сравнению с прошлым годом - 640 млн грн. В частности, в столице открыли 2 новые спортивные школы, отремонтировали 8 спортивных заведений, оснастили в софинансировании с государством 52 футбольных поля. "Наконец в коммунальную собственность общины Киева вернули спортивный комплекс "Стадион "Старт". Теперь мы уже сможем, как и обещали, взяться за его реконструкцию", - заявил Виталий Кличко.