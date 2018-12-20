Сноубординг: Данча показала лучший результат среди украинцев на этапах КМ в Италии

Новости спорта: В Италии завершился цикл этапов Кубка мира по сноубордингу параллельные дисциплины, которые проходили в Carezza и Cortina d'Ampezzo.

Для украинских сноубордистов эти соревнования открыли еще и новый спортивный сезон-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжного спорта Украины.

Лучший результат среди украинцев показала Аннамари Данча, которая финишировала 19-й в дисциплине параллельный гигантский слалом на этапе Кубка мира в Carezza. Александра Малёваная была 45-й, Александр Белинский – 50-м, Евгений Гулий – 53-м.

На этапе Кубка мира в Cortina d'Ampezzo в этой же дисциплине Аннамари Данча показала 45 результат, а Александра Малёвана - 43-й. Среди мужчин Александр Белинский занял 46 место, Евгений Гулий – 53-е.

Старший тренер национальной сборной Украины по сноубордингу параллельные дисциплины Валерий Белинский отметил, что такие результаты обусловлены недостаточной подготовкой спортсменов на снегу.

"Такие результаты обусловлены недостаточной подготовкой спортсменов на снегу – выполнено только 30% запланированного, а также не совсем подходящими условиями для тренировок. Ведь этапы Кубка мира проходили на жестких склонах, украинская же команда тренировалась на более мягком снегу и в других погодных условиях.

Следующие этапы Кубка мира пройдут 8-9 января в Бад Гаштайне (Австрия) и 19 января в Рогли (Германия). Основной же нашей целью на следующий месяц является подготовка к чемпионату мира, который состоится 4-5 февраля в Солт-Лейк-Сити", - сказал Белинский.

Напомним, в феврале в олимпийском Пхёнчхане Аннамари Данча не сумела квалифицироваться в 1/8 финала соревнований по сноубордингу в параллельном гигантском слаломе, После выступления она отметила, что хорошо подготовилась к стартам, но не смогла справиться с эмоциями.